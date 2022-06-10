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Московский листок

Глобальная продовольственная система рушится на наших глазах

Опубликовано 10.06.2022 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.

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#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

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