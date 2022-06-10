Глобальная продовольственная система рушится на наших глазах #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова. Хотите помочь? Это здесь: Тинькофф 5536 9109 9139 1469 Сбер 5469 4009 0716 4961 #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Адвокатов лишили права на профсоюз https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Глобальная продовольственная система рушится на наших глазах https://forum-msk.org/material/news/1... 3 СБУ координирует грабежи россиян https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Большинство жителей Польши выступили против предоставления местных социальных пособий украинцам https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Спецпредставитель президента рассказал о стратегии «островизации» России https://forum-msk.org/material/news/1...



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