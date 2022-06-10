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Московский листок

Потери Украины вполне устраивают офис президента

Опубликовано 10.06.2022 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Потери Украины вполне устраивают офис президента

Украина за день теряет от 100 до 200 солдат. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, передает ТАСС со ссылкой на украинскую службу «Би-би-си».

Схожие цифры приводил министр обороны Украины Алексей Резников: ежедневные потери Украины составляют до 100 убитых солдат и до 500 — раненых. 

Это немного больше, чем ранее: 

Он считает, что одна из главных причин больших потерь украинской стороны — отсутствие паритета между возможностями Киева и Москвы. По его словам, Украина нуждается в сотнях артиллерийских систем, которые может предоставить Запад. Подоляк уточнил, что 300 реактивных систем будет достаточно.

***

То есть власти Украины готовы мириться с потерями в 100-200 человек ежедневно, им нужен не мир, а артиллерийские системы. Я понял именно так. А как иначе?

Очень легко считать: 100 дней - от 10 до 20 тысяч погибших. Для такой страны, как Украина - что слону дробина. Дайте побольше РСЗО, и Украина сможет воевать вечно.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Aleko 1 написал 10.06.2022 09:26
Свобода и независимость - бесценны. "Лучше умереть стоя чем жить на коленях" - слышали такое выражение? Могу и процитировать украинский гимн: "душу й т&#1110;ло ми положим за нашу свободу". А россияне умирают за то чтобы сделать кого-то рабами.
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