Грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск-Хэйхэ запустили 10 июня

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что средняя стоимость проезда по мосту Благовещенск-Хэйхэ для одного автомобиля составит 8700 рублей, а когда мост себя окупит, она станет ниже.

"Тарифы утверждены. Средняя стоимость проезда одного автомобиля составит 8700 рублей. Концессионная модель рассчитана на 20 лет. За этот период по финансовой модели мост будет окуплен, и, соответственно, тогда мы сможем снизить тариф только до размера стоимости содержания моста. Этот мост построен не для того, чтобы зарабатывать деньги, а для того, чтобы создать инфраструктуру для развития бизнеса", - сказал Орлов журналистам.

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8 тысяч 700 рублей за проезд! Туда и обратно - 17 тысяч 400 рублей.

Средняя зарплата в области 57 тысяч рублей, медианная - около 30 тысяч. Средняя пенсия около 16 тысяч...

На кого рассчитаны такие цены на проезд?

А.Б.