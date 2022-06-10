Михаил Делягин: Для правового государства отмена постановления о признании независимости Литвы - это правильный подход

Депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об отмене постановления Госсовета СССР о признании независимости Литвы.

"Для правового государства отмена постановления о признании независимости Литвы — это правильный подход, - заявил зампред комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Михаил Делягин.

«В принципе, мне представляется это разумной идеей, потому что, если мы строим правовое государство, то нужно следовать закону, так что это правильный подход» — сказал Делягин.

Он напомнил и о незаконной передаче Литве Мемельского края: «До войны Мемельский край входил в Восточную Пруссию, это район современной Клайпеды. Треть территории Восточной Пруссии в виде Калининградской области вошла в состав Российской Федерации. Две трети забрала себе Польша, а треть вошла в состав РФ. С этой точки зрения, выделение Мемельского края из Калининградской области абсолютно неоправданно и до сих пор никак не урегулировано на уровне федерального законодательства. Есть только решение Калининградской облдумы, но понятно, что это не ее компетенция».

По его словам, нужно безусловно обеспечивать законность существования всех, в том числе и сопредельных с Россией, государств. Он отметил, что пока речь идет только о Литве, но если существование других стран Балтии окажется незаконным, то «придется находить баланс между требованием закона и физической реальностью, а баланс может быть разным».

«Правда, Латвии опасаться совершенно нечего, потому что она достаточно быстро вымирает. И когда ее заселят выходцы из Ближнего Востока, я думаю, что мы найдем с ними общий язык достаточно быстро. Так что Латвия в этом отношении находится в определенной безопасности» — отметил политик.

А до нынешнего руководства Эстонии, добавил Делягин, «просто не дойдет, что происходит, пока Россия будет принимать решение».