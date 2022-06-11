Санкции будут всегда

Прекращение боевых действий на Украине не будет единственным условием для снятия санкций с России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"К тому, что мы делаем, относится и то, что мы ввели санкции, поэтому правильно и то, чтобы предпринимались усилия, чтобы как можно больше стран присоединились к санкциям, потому что они являются одним из инструментов наряду с поставками вооружений, выделением финансовой помощи, укрепляет возможность помогать Украине, чтобы она сама могла определять свое демократическое будущее, чтобы она защищала свои суверенитет и территориальную целостность и чтобы она в будущем обладала боеспособной армией, которая бы обеспечивала ее независимость. Это то, что кроется за санкциями", — сказал он на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.

Шольц отметил, что все введенные с 2014 года ограничения по-прежнему действуют. Он также добавил, что условием для их прекращения должна стать общая нормализация ситуации. Россия должна достичь согласия и договоренности с Украиной, "которые бы привели к тому, что суверенитет и территориальная целостность будут реально защищены", считает Шольц.

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Собственно, ничего нового Шольц не сказал - вы здесь, на ФОРУМе.мск моглиеще когда прочесть, что не для того санкции вводили, чтобы вот так взять, да и снять. Ага!

Путин попался в ловушку, и сейчас мечется в ней, все сильней запутываясь и теряя силы.

Запад ждет, когда дичь обессилит и можно будет содрать с нее шкурку.

Разумеется, жалко не Путина, а страну и ее народ, который будет приведен к состоянию послевоенной Германии и даже хуже - ту разделили на две части, а РФ раздерут на куда большее число кусков.

Единственный шанс Путина - не проиграть войну. Ну Украине, а всему Западу, который берет с Украины пушечное мясо, а все остальное делает сам.

А.Б.