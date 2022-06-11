Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Санкции будут всегда

Опубликовано 11.06.2022 в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Санкции будут всегда

Прекращение боевых действий на Украине не будет единственным условием для снятия санкций с России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"К тому, что мы делаем, относится и то, что мы ввели санкции, поэтому правильно и то, чтобы предпринимались усилия, чтобы как можно больше стран присоединились к санкциям, потому что они являются одним из инструментов наряду с поставками вооружений, выделением финансовой помощи, укрепляет возможность помогать Украине, чтобы она сама могла определять свое демократическое будущее, чтобы она защищала свои суверенитет и территориальную целостность и чтобы она в будущем обладала боеспособной армией, которая бы обеспечивала ее независимость. Это то, что кроется за санкциями", — сказал он на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем. 

Шольц отметил, что все введенные с 2014 года ограничения по-прежнему действуют. Он также добавил, что условием для их прекращения должна стать общая нормализация ситуации. Россия должна достичь согласия и договоренности с Украиной, "которые бы привели к тому, что суверенитет и территориальная целостность будут реально защищены", считает Шольц.

***

Собственно, ничего нового Шольц не сказал - вы здесь, на ФОРУМе.мск моглиеще когда прочесть, что не для того санкции вводили, чтобы вот так взять, да и снять. Ага!

Путин попался в ловушку, и сейчас мечется в ней, все сильней запутываясь и теряя силы.

Запад ждет, когда дичь обессилит и можно будет содрать с нее шкурку.

Разумеется, жалко не Путина, а страну и ее народ, который будет приведен к состоянию послевоенной Германии и даже хуже - ту разделили на две части, а РФ раздерут на куда большее число кусков.

Единственный шанс Путина - не проиграть войну. Ну Украине, а всему Западу, который берет с Украины пушечное мясо, а все остальное делает сам.

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к отмене болонской системы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Глобальная продовольственная система рушится на наших глазах
Глобальная продовольственная система рушится на на...
10.06.2022
Как мигранты уничтожат Европу?
Как мигранты уничтожат Европу?
08.06.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
СССР был экономически мощной страной (0)
Санкции будут всегда (0)
Михаил Делягин: Для правового государства отмена постановления о признании независимости Литвы - это правильный подход (12)
Грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск-Хэйхэ запустили 10 июня (1)
Потери Украины вполне устраивают офис президента (12)
Глобальная продовольственная система рушится на наших глазах (0)
"Дикси". Расположены в РФ, но живут по закону Украины? (1)
В Мангистауском регионе продолжаются забастовки (2)
Латвия ограбит русских после 17 июня (10)
Песков закроет все наши технологические дыры (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Как Колобок провёл вечер
Дарья Митина Дарья Митина: Новоладожане, хей-хей!!!
Михаил Делягин Михаил Делягин: Медведев стремится к звездам: о государстве, бедности и дорогих машинах
Михаил Делягин Михаил Делягин: Секрет от собственных граждан: зачем хотят скрыть золотовалютные резервы
Михаил Делягин Михаил Делягин: Ключевая ставка может снизиться до 10 процентов, но кредиты сразу не подешевеют
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
 
              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss