СССР был экономически мощной страной

В интернете появилось такое высказывание из уст действующего президента. Думаю, что это фейк. Не может так резко изменить своё отношение к Советскому Союзу. А куда тогда деть галоши? Экономику на галошах не построишь. А тот кто вложил в уста президента такую фразу прав на сто и более процентов.

Чиновники либерального толка 30 лет ругают Союз за то, что он покупал зерно, а нынешняя Россия его продаёт. Но никто не говорит, что Союз покупал потому что держал миллионы голов скота, а закупал только сильную пшеницу для производства продуктов. Сегодня зерно некуда девать, потому что весь скот перевели и продукцию сельского хозяйства закупаем. Живу в деревне за тысячу километров от Москвы, а молоко у нас из Белоруссии. Появляются частники и уже в одном магазине молоко от соседей, но цена 60 рублей за литр. Творог делать не будешь, а только забелишь чай. Чиновники и депутаты на это не обращают внимание, они могут молоко закупить и по сто и двести рублей. Страна под управление либералов приспособлена для жизни именно этой категории граждан.

На рынке в городе есть сметана собственного производства. 300 граммов стоит 122 рубля, значит за килограмм выложишь более 400 рублей. Таких цен в Союзе не было. При нынешней зарплате и пенсии в 15 - 20 тысяч рублей глядя на сметану будешь как кот только облизываться.

На недавнем Петербургским экономическом форуме президент подвёл итог примерно такой фразой: "Убеждён, что для России 2020 - е годы станут периодом укрепления экономического суверенитета". Красивая фраза, и её никто не опроверг, потому что на форуме нет нищих. Президент добавил: "В нашей стране удалось достигнуть минимального уровня безработицы". Что чиновники поют президенту мы не знаем, но мы знаем, что значительная часть иностранных государств отказывается покупать наши ресурсы, а это больше половины нашего бюджета. Специальная военная операция на Украине послужила поводом к закрытию сотен предприятий. А куда девать рабочих, которые живут от зарплаты до зарплаты? А те предприятия, которые остались на плаву не хватает комплектующих. Например, "ВАЗ" сокращает рабочую неделю и выпускает автомобили столетней давности по комплектации при цене от 600 тысяч рублей. На нынешнюю зарплату даже такой уродливый авто не купишь.

Простой народ боится сказать правду о нашей экономике. Власть пригрозила наказанием, что и происходит на самом деле, а вот депутат и доктор по экономике М.Делягин говорит не стесняясь. "Нация преступников. Либералы загоняют Россию в "тень" безумными налогами, превращают в налоговый рай для миллиардеров и в ад для остальных".Масло сливочное собственного изготовления приближается к 600 - м рублей за килограмм. И так по всем продуктам.

Министр экономического развития говорит, что началось снижение цен, но не говорит на что и на сколько. А вот радио и телевидение, например. обрадовало народ. Оказывается бензин подешевел на 3 копейки. И как язык не отвалился у говоруна от такой новости?

Депутаты во лжи пожалуй занимают первое место. Например, депутат О.Морозов заявил о том, что народ готов ещё сильнее затянуть пояса и даже сам депутат не против. Однако есть разница. Большая часть населения живёт от зарплаты до зарплаты, так же и пенсионеры. А вот Морозов имеет квартиру, дом, земельный участок, навороченные автомобили и заплату в 550 тысяч рублей. Можно и пожертвовать. Интересно бы знать когда депутат встречался с народом. И к сожалению он не одинок. Например, чиновник из Крыма предложил скинуться на строительство нового корабля затонувшего в Чёрном море. Я рассказал соседям о предложении чиновника и они в один голос заявили, что он либо дурак с детства, либо наворовал столько денег что девать некуда. Значит этот чиновник не знает как живут простые люди, рабочие, пенсионеры. И это очень плохо. Чиновник должен знать народ. И нужно лавочку депутатскую закрыть. Сделать как в Союзе. Депутат должен где то работать и жить на зарплату, а когда едут в Москву им выплачивают командировочные. Такие депутаты знают народ и живут с ним. Нынешние народ боятся и показываются народу только через телевизионную камеру или болтовнёй в газете.

Кроме проведения различных встреч с чиновниками с глазу на глаз или по видеосвязи президент встречается с молодыми предпринимателями. На недавней встрече заявил: "Через 10 лет Россия будет жить лучше. Успеха можно достичь, если страна будет приобретать новые компетенции в различных областях, в то числе в медицине, фармацевтике, обработке больших данных, квантовых технологиях". А как на счёт жизни народа? Страна будет жить, а народ? "Будет приобретать", а если не будет приобретать, что тогда? Через "если" бабушка надвое сказала. Так будет не страна , а конкретный чиновник приобретать о чём говорит президент, или не будет? Именно в этом и состоит вопрос жизни народа. И почему приобретать и где? Может сами будем производить то, что нужно для развития государства? И на счёт обработки больших данных. Печать информирует народ ,что в настоящее время из страны выезжают молодые IT специалисты и никто их не задерживает перспективой в работе. 22 года народ живёт в нищете и фактически без прав на слово, поэтому верится с трудом, что через 10 лет будет жить лучше. Что мешало власти изменить политику в стране с приходом президента В.Путина? Изменения были, но они направлены только на олигархов и чиновников. Они зажили лучше чем даже за границей, где капитал накапливался поколениями, а у нас за несколько лет и в очень больших количествах.

Почти каждый день власть выдаёт новости от которых жить стаёт ещё страшнее. Например, хотят засекретить данные о золотовалютных резервах страны. Мнений по этому поводу много, но я не специалист и как и остальные выскажу своё дилетантское мнение. "Власть хотит закрыть воровство не только бумажных денег, но и золота".

Очевидно на экономическом форуме президент заявил: "Прекратившие работу в России иностранные компании пожалеют об этом". А мне плевать на эти компании, пусть они даже подохнут. Надо срочно своими силами восстановить работу на этих предприятиях и вообще не допускать иностранцев. Среди них могут быть и ЦРУшники. Более того по какой причине они расплодились в России? Хотели помочь стране и народу? Вряд ли. Они делали деньги и выводили в свои страны, а наш рабочий получал копейки.

Читаю газету "АиФ" № 23. На второй странице президент рассказывает об успехах Российской армии на Украине. Преамбула к статье "По мнению российского лидера, поставки западного оружия Киеву ( подробнее о них на с. 9). Листаю до с.9 и вижу: "Замучила бессонница? Есть решение". Вся страница посвящена этой теме. Вот он бардак в новой России.