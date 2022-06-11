В Литве захотели "вернуть" никогда не принадлежавший ей Смоленск

Депутат литовского Сейма Матас Малдейкис отреагировал на предложение российского парламентария Евгения Федорова отозвать признание независимости Литвы.

Михаил Делягин: Для правового государства отмена постановления о признании независимости Литвы - это правильный подход

Малдейкис пригрозил Москве расторжением Поляновского договора 1634 года между Русским царством и Речью Посполитой. В этом случае Москве нужно будет вернуть «все оккупированные территории», в том числе Смоленск, Великому княжеству Литовскому, утверждает политик.

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Как всегда, провинциальная политика вторична.

Федоров в кои-то веки высказал вещь если не разумную, то по крайней мере исполнимую: вот субъекты, заключившие договор, вот его расторжение одним из них.

А где Великое княжество Литовское, которому бы Россия могла передать Смоленск? Ну или хотя бы его правропреемник?..

Для начала Великое княжество Литовское, Русское и Жемойтское, существовало с середины XIII века по 1795 год на территории современных Белоруссии (полностью), Литвы (за исключением Клайпедского края), Украины (бо́льшая часть, до 1569 года), России (юго-западные земли, включая Смоленск, Брянск и Курск), Польши (Подляшье, до 1569 года), Латвии (частично, после 1561 года), Эстонии (частично, с 1561 по 1629 годы) и Молдавии (левобережная часть Приднестровья, до 1569 года). Так что там много, чего придется передавать, включая сюда почти всю историческую Украину.

Но Великое княжество Литовское само передалось в состав Речи Посполитой, а позднее, согласно Петербургской конвенции 1795 года большая часть территории Великого княжества Литовского была присоединена к России. На этом существование Великого княжества Литовского прекратилось и больше не возобновлялось.

16 февраля 1918 года в Вильне Литовская Тариба (Совет Литвы) провозгласила независимость государства. 1 июля 1918 г. Тариба объявила страну Литовским королевством. На престол было решено пригласить немецкого принца В. фон Ураха. Однако уже 2 ноября того же года решение о создании конституционной монархии было отозвано и образовалась республика. Как видим, никакого отношения к Великому княжеству Литовскому не имевшая.

14—15 июля 1939 года были проведены выборы в «Народный сейм», в нем приняло участие 1 386 569 человек, то есть 95,51 % всех имевших избирательное право. За кандидатов «Блока трудового народа» Литвы голосовало 1 375 349 избирателей, то есть 99,19 % участвовавших в голосовании. Народный сейм 21 июля провозгласил образование Литовской ССР и постановил просить Верховный Совет СССР принять Литовскую ССР в состав СССР. 3 августа 1940 года Верховный Совет СССР удовлетворил эту просьбу.

Кстати, с 1919 по 1939 год столицей Литвы был Каунас, а Вильнюс (Вильно) вместе с Виленским краем принадлежал Белоруссии. И передал Виленский край в состав Литвы уже СССР: 10 октября 1939 года в Москве был подписан «Договор о передаче Литовской республике города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между Советским Союзом и Литвой».

Тут можно спорить, насколько свободным было то или иное решение того времени, но документально все оформлено безупречно.

Так что какой Смоленск? Если уж кому его и передавать, то только Белоруссии, но вместе с Виленским краем - именно Республика Беларусь может считаться в какой-то мере наследницей Великого княжества Литовского, а не Жемайтия, окраина ВКЛ, прсвоившая себе историческое наименование.

Кстати, похожая история случилась и при провозглашении Македонии (сейчас Северной Македонии) после развала СФРЮ - небольшое славянское государство на минутку присвоило себе античную историю империи Александра Македонского.

Вся независимость Литвы, как и других прибалтийских республик базируется на референдумах об отделении от СССР, которые были проведены на территории этих, тогда еще советских республик, с полного согласия и при содействии органов Советской власти. Но почему-то эти референдумы признаны всеми "правильными", а выборы по сормированию структур Советской Литвы и других приблтийских республик были, по общему мнению, "сфальсифицированы" советскими органами. Но ведь и выболры 1939 года, и референдумы о независимости были проведены одним и тем же "ленинско-сталинским" СССР!

Я был наблюдателем на референдуме в Эстонии и могу свидетельствовать - число нарушений и фальсификаций было в пределах обычной нормы, то есть и нарушения, и фальсификации были, но не повлияли на итоги голосования и его признание.

Более того, что вхождение приблтийских республик, включая сюда и Литву, было признано всем миром прри создании ООН, куда были приняты не только СССР, но и Украина, и Белоруссия - в существовавших на тот момент границах.

Устав ООН оказался недействительным с момента подписания? Ну ладно...

Так отчего же РФ как правопреемник СССР не может отозвать свою подпись под документом о признании независимости Литвы? А заодно отменить решение о передаче Литовской ССР Виленского края с городом Вильно? Благо Республика Белоруссия и есть подлинный исторический наследник Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского. Посмотрите хоть на территорию, население и историю, от первого князи Литвы Миндовга, княжившего в Минске, до последних Радзивиллов, владевших землями и дворцами на территории нынешней РБ.

Да, и вот чего никогда не было в Литве - это территорий, принадлежавших Восточной Пруссии. Она их получила тоже от СССР по итогам войны - надо бы вернуть законному владельцу... Как и Мемельский край с городом Мемель, почему-то называемый сейчас Клайпедой... Не России вернуть, а Германии.