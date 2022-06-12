У нас будет свой ЕСПЧ, гораздо лучше

Президент Путин подписал законы об установлении предельного срока исполнения в РФ постановлений ЕСПЧ. Согласно этим законам, постановления ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года, не подлежат исполнению в России.

До 1 января 2023 года Генпрокуратура РФ может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 15 марта 2022 года. Выплаты будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках.

Также внесены изменения в отдельные положения процессуального законодательства РФ, касающиеся пересмотра судебных актов, принятых российскими судами, на основании постановлений ЕСПЧ. Как ранее пояснял соавтор инициативы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, "постановления ЕСПЧ не будут более основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами".

Ассоциация юристов России приступила к работе по созданию альтернативного ЕСПЧ суда по защите прав человека, сообщил председатель организации Сергей Степашин.

Рабочая группа, в которую войдут, в том числе представители Минюста, Следственного комитета, администрации президента, будет сформирована до конца месяца. Возглавит рабочую группу Степашин.

Есть три варианта создания суда - на площадке БРИКС, СНГ или Евразийского экономического сообщества, сообщил Степашин, причем вариант БРИКС оценил невысоко...

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Степашин, конено, уникальный человек - все, что угодно может возглавлять: Ассоциацию юристов? Запросто! Фонд жилищной реформы? Легко! Контрразведку? Да проще простого! Правительство РФ? Легче легкого!

Я думаю, заменитель ЕСПЧ у него тоже легко получится.

Неи на базе БРИКС, конечно. Там все сложно. А вот на основе ЕВРАЗЭС - уже теплей. Где торговля, там и права человека, это понятно. А еще лучше на основе Общества филателистов. У филателистов очень высокий уровень правосознания. И компенсации такой суд может выдавать даже не рублями, а почтовыми марками.

Или, если делать свой ЕСПЧ на базе общества собаководов-любителей, то компенсации можно давать борзыми щенками...

А.Б.