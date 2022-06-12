Хочется верить, что неторопливый шаг российских военных связан со стремлением минимизировать потери солдат и разрушения городов.

Но уже проскальзывают рассуждения, дескать, Украина катится в экономическую пропасть, и можно просто подождать, пока все рухнет. Уже и Аваков предсказывает трудную зиму, а в России рубль укрепляется, цены на нефть и газ отличные, Россия не упадет.

Но неужели нам не хватило дурацких рассуждений 2014-2015 годов, насчет Украины, «сама развалится, замерзнет без газа, экономика не выдержит разрыва связей с Россией…»?

Всем вангующим о развале Украины напомню.

Украина обеспечивает себя зерном и продуктами. Да, жадные зернотрейдеры продали зерно в прошлом году, и возник дефицит муки, но в этом году трудности с логистикой оставят на Украине более чем достаточное количество пшеницы, кукурузы и подсолнечника. Засеяли 75 процентов площадей по словам Шмыгаля, а для внутреннего потребления хватало 20-30 процентов от урожая.

Замерзнет? Да ладно.

Основные месторождения собственного газа в Сумской и Полтавской областях. Они остаются под контролем Киева. Если учесть, что промышленность легла, для оставшегося населения и отопления практически хватит своего газа.

В центральной и западной Украине остаются шахты, добывающие уголь для ТЭЦ.

Кроме того Украина – страна и избыточным производством электроэнергии, учитывая, что все АЭС, кроме Запорожской, также контролируются Киевом. С определенными ограничениями, связанными с плохой маневренностью генерации, но все же Украина проживет эту зиму при отоплении и освещении.

Рухнет социалка? И не рассчитывайте. Оставшиеся 8 млн пенсионеров со средней пенсией в 100 долларов потребуют всего 800 млн. долларов в месяц. Недостающую сумму подкинет Европа, можно не сомневаться. Они уже запланировали пару миллиардов в виде помощи для бюджета кроме военных расходов.

Армию и госаппарат тем более будет содержать Запад, им это обойдется намного дешевле, чем ущерб от своих же санкций. Ради разгрома России ( а именно это является целью Запада), они готовы жертвовать и большим, ведь трофеем от побежденной России им достанется все море ресурсов, за которые они сейчас платят так дорого.

Так что самая порочная стратегия – «ждать у берега, когда проплывет труп твоего врага».

За 8 лет проплыли трупы наших соратников и товарищей, убитых на Донбассе, а Украина за 8 лет накопила сил, набралась ПВО, артиллерии, укрепилась в Авдеевке и в Харькове, создала армию в сотни тысяч человек.

Ждать зимы, которая станет разрушительной для Украины – это дать передышку украинской армии, дать время для получения сотен и тысяч гаубиц и СРЗО из Европы и США, и дать возможность превратиться оставшейся части из огромного нарыва в неоперабельный рак с метастазами.

«Сама развалится»?. Украину развалит Запад, я не сомневаюсь. Но только после поражения России, когда она уже будет не нужна.