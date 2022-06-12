12 июня - День России. Не знали? Забыли?

Мне вот напомнили с портала Госуслуг.

"Здравствуйте

День России — один из главных государственных праздников. 12 июня 1990 года была подписана декларация о государственном суверенитете нашей страны

Во все времена Россия успешно преодолевала вызовы, потому что сила страны — в её людях. В рабочих, врачах, строителях, учёных, учителях, военных, артистах — в каждом из нас, кого объединяет любовь к Родине

С праздником!"

Вот оно что, оказывается... Вам не видно, но каждое предложение в поздравлении Госуслуг оканчивается не точкой или там восклицательным знаком, а вообще ничем. Просто "Здравствуйе", а на конце ничего.

Видимо, для написания текста привлекли школьников, а они еще не все знаки препинания усвоили...

Ну да ладно. Главное, что именно в этот день "была подписана декларация о государственном суверенитете нашей страны".

А до 1990 года наша страна была не суверенная, оккупирована была Украиной, Таджикистаном и особенно Молдавией. Но великий Ельцин и его Верховный Совет РСФСР освободили нашу страну, приняли декларацию. За что через 3 года Ельцин этот Верховный Совет и расстрелял из танков, чтоб, так сказать, закрепить суверенитет.

И теперь мы празднуем.