Республика Крым стала транзитной территорией

Об этом заявил советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков, пишет РИА Новости.

По его словам, транспортной блокады со стороны Украины больше нет.

«Теперь у Крыма есть две транспортные артерии: Крымский мост на востоке и разблокированные автомобильные и железнодорожные дороги на севере, гарантирующие транспортное сообщение с Херсонской и Запорожской областями, а также народными республиками Донбасса», – сказал Крючков.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о восстановлении грузового железнодорожного сообщения с Крымом.

Но больше всего мне понравилось заявление министра Шойгу, который сказал, что совместно с РЖД Минобороны восстановило... Такое вот государственно-частное партнерство, прямо как во времена Иоанна Грозного и Российско-Британской компании с центром в Холмогорах.

Правда, пока все же сообщение только железнодорожное и грузовое. Я пока в Крым поеду по мосту. Раньше ездил через Успенку на Мариуполь через Коминтерново, как раз в Марик поспевал к завтраку. А сейчас пока, я слышал, там с общепитом не очень... Так что где-нибудь на Кубани позавтракаю.

В Бердянске прогремели взрывы

Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. В своем Telegram-канале он опубликовал несколько видео.

При этом изначально в сообщении говорилось о теракте, но затем запись была откорректирована.

Вскоре Рогов уточнил, что на трансформаторной станции произошло два хлопка. Причиной стало короткое замыкание. Начавшийся пожар оперативно потушили.

Ну, понятно, что хлопки - это не взрывы. Хлопки - это вот так... Ну и замкнуло немного.

Территория-то транзитная, всяко бывает...