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Московский листок

Республика Крым стала транзитной территорией

Опубликовано 12.06.2022 в разделе комментариев 0

крым история
Республика Крым стала транзитной территорией

Об этом заявил советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков, пишет РИА Новости.

По его словам, транспортной блокады со стороны Украины больше нет.

«Теперь у Крыма есть две транспортные артерии: Крымский мост на востоке и разблокированные автомобильные и железнодорожные дороги на севере, гарантирующие транспортное сообщение с Херсонской и Запорожской областями, а также народными республиками Донбасса», – сказал Крючков.

Ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о восстановлении грузового железнодорожного сообщения с Крымом.

Но больше всего мне понравилось заявление министра Шойгу, который сказал, что совместно с РЖД Минобороны восстановило... Такое вот государственно-частное партнерство, прямо как во времена Иоанна Грозного и Российско-Британской компании с центром в Холмогорах.

Правда, пока все же сообщение только железнодорожное и грузовое. Я пока в Крым поеду по мосту. Раньше ездил через Успенку на Мариуполь через Коминтерново, как раз в Марик поспевал к завтраку. А сейчас пока, я слышал, там с общепитом не очень... Так что где-нибудь на Кубани позавтракаю. 

В Бердянске прогремели взрывы

Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. В своем Telegram-канале он опубликовал несколько видео.

При этом изначально в сообщении говорилось о теракте, но затем запись была откорректирована.

Вскоре Рогов уточнил, что на трансформаторной станции произошло два хлопка. Причиной стало короткое замыкание. Начавшийся пожар оперативно потушили.

Ну, понятно, что хлопки - это не взрывы. Хлопки - это вот так... Ну и замкнуло немного.

Территория-то транзитная, всяко бывает...



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