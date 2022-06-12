Китай будет сражаться за Тайвань, видимо, с Тайванем

Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ заявил, что Китай будет сражаться в случае попытки кого-либо отколоть Тайвань. По словам главы оборонного ведомства Китая, которые прозвучали на проходящей в Сингапуре на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла», сражение будет вестись «любой ценой и до самого конца». Слова военного приводит РИА Новости.

Ранее о том, что Китай готов противостоять попыткам отделить Тайвань даже ценой войны, заявлял официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.

Ранее Вэй Фэнхэ также заявил, что кризис на Украине привёл к значительным изменениям геополитического ландшафта в мире.

Вот так. Тайвань - неотъемлемая часть Китая! Запомнили?

А.Б.