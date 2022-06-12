Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Китай будет сражаться за Тайвань, видимо, с Тайванем

Опубликовано 12.06.2022 в разделе комментариев 0

китай дальний восток
Китай будет сражаться за Тайвань, видимо, с Тайванем

Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ заявил, что Китай будет сражаться в случае попытки кого-либо отколоть Тайвань. По словам главы оборонного ведомства Китая, которые прозвучали на проходящей в Сингапуре на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла», сражение будет вестись «любой ценой и до самого конца». Слова военного приводит РИА Новости.

Ранее о том, что Китай готов противостоять попыткам отделить Тайвань даже ценой войны, заявлял официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.

Ранее Вэй Фэнхэ также заявил, что кризис на Украине привёл к значительным изменениям геополитического ландшафта в мире.

Вот так. Тайвань - неотъемлемая часть Китая! Запомнили?

 А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Как вы относитесь к отмене болонской системы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Глобальная продовольственная система рушится на наших глазах
Глобальная продовольственная система рушится на на...
10.06.2022
Как мигранты уничтожат Европу?
Как мигранты уничтожат Европу?
08.06.2022
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Китай будет сражаться за Тайвань, видимо, с Тайванем (0)
Республика Крым стала транзитной территорией (0)
12 июня - День России. Не знали? Забыли? (1)
Всем вангующим о развале Украины (4)
У нас будет свой ЕСПЧ, гораздо лучше (4)
В Литве захотели "вернуть" никогда не принадлежавший ей Смоленск (4)
СССР был экономически мощной страной (3)
Санкции будут всегда (16)
Михаил Делягин: Для правового государства отмена постановления о признании независимости Литвы - это правильный подход (16)
Грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск-Хэйхэ запустили 10 июня (3)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Эмоционализированные блокировки как инструмент глобального управления. Поможет ли России отказ от
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Обвал на рынках, глобальный крах и война экономических карликов
Михаил Делягин Михаил Делягин: Список Делягина: что читать, чтобы быть современным человеком
Михаил Делягин Михаил Делягин: Тошнотворная азбука социальной инженерии
Михаил Делягин Михаил Делягин: Понижение ключевой ставки: для сегодняшней экономики разница между 20% и 9,5% непринципиальная
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
 
              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss