Макдональдс стал формой диссидентства

В Москве и области после почти трехмесячного простоя открылись несколько бывших ресторанов американской сети «Макдоналдс» — под новым брендом «Вкусно и точка».

Сама про себе новость не слишком неожиданная - давно собирались.

McDonalds на Пушкинской откроется под новым названием в День России 12 июня

Новость - это реакция публики. Нет, я понимаю, День России, а делать, собственно, нечего. Но идти куда-то в жару, чтобы посетить закусочную... Причем если в СССР первый Макдональдс на Пушкинской был чем-то необычным для нас, интересно было, то сегодня-то чего нового?

И не сказать, чтоб Макдональдс был каким-то культовым местом - да просто удобный фастфуд, и всё... А вон оно как!

Ехал вчера по Ленинградке от МКАДа, чтоб попасть на Речной вокзал, так в пробку попал! Только по левой полосе продраться - народ стоит, чтоб повернуть к Макдональдсу! Явно не из-за того, что дешево - там такие тачки стояли... Стосковались по горячим будербродам? Тоже навряд ли - Бургер Кинг, в принципе, тоже самое, только лучше.

И по-любому получается, что народ наш, которому запретили протестовать и вообще выражать какую-либо точку зрения, отличную от официальной, вот таким вот образом протестует против закрытия страны от всего того, что с таким трудом открывали все эти годы.

А.Б.