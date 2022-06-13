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Московский листок

В этот день фактически депутаты вывели РСФСР из СССР

Опубликовано 13.06.2022 автором Лариса Шеслер в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
В этот день фактически депутаты вывели РСФСР из СССР

С некоторым удивлением я наблюдаю праздничную эйфорию в День России.

В условиях, как сказал Путин, «возвращения и укрепления» исторических территорий России, этот праздник знаменует полный отказ от всех исторических завоеваний.

Напомню, что 12 июня раньше назывался День принятия декларации о суверенитете Российской Федерации.

Фактически, 12 июня 1990 года съезд народных депутатов РСФСР начал парад суверенитетов, и в этой декларации объявил о РСФСР, как суверенном государстве, и о приоритете законов РСФСР над союзными законами.

В этот день фактически депутаты вывели РСФСР из СССР, отделив Россию от Союза Советских Социалистических Республик.

Именно в этот день Россия отказалась от Одессы и Киева, Донецка и Мариуполя, Харькова и Ташкента, Ашхабада и Тбилиси – городов и территорий, за которые столетиями отдавали кровь русские солдаты.

Все последующие решения, включая референдум о фактическом выходе из СССР Украины 2 декабря, были следствием развала, инициированного этой декларацией.

Думаю, этот праздник нужно будет отменять, и возвращать, как общенародный, например, День Воссоединения России и Украины.



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