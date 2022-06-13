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Московский листок

Отнюдь не праздник, а день траура

Опубликовано 13.06.2022 автором Виктор Алкснис в разделе комментариев 0

ссср история
Отнюдь не праздник, а день траура

Сегодня с утра мне начали поступать поздравления с Днем России. Но для меня это отнюдь не праздник, а день траура. Если уж быть точными в деталях, то этот "праздник" должен называться Днем РСФСР. Именно 12 июня 1990 года Первый съезд народных депутатов РСФСР подавляющим большинством голосов принял Декларацию о государственном суверенитете РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, которая означала смертный приговор Советскому Союзу и который был приведен в исполнение в декабре 1991 года в Беловежской пуще.

Да-да, Советский Союз погубили в первую очередь народные депутаты РСФСР, в основном русские по своей национальности. А украинские, литовские и прочие сепаратисты были на вторых ролях. Они просто воспользовались возможностями, предоставленными им принятием Декларации о государственном суверенитете РСФСР и появлением благодаря ей в Москве второго центра власти, который начал активную борьбу с союзным центром, блокируя и противодействуя его попыткам сохранения единого союзного государства. Ведь неспроста в Евангелии от Матфея сказано: "Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит".

Защитники Декларации о государственном суверенитете РСФСР убеждают всех, что ничего страшного в этой декларации не было и более того она была направлена на сохранение Советского Союза. А разве хотя бы подпункт второй статьи пятой Декларации, провозглашающий верховенство Конституции РСФСР и Законов РСФСР на всей территории РСФСР; действие актов Союза ССР, вступающих в противоречие с суверенными правами РСФСР, приостанавливается Республикой на своей территории, не означал ее выход из состава СССР? Представим, что завтра какая-либо республика из состава РФ примет аналогичную декларацию. Что это будет означать для целостности нашей страны? Кстати, справедливости ради следует отметить, что в начале 90-х годов некоторые республики РФ приняли декларации по образцу и подобию РСФСР. И каких усилий федеральному центру стоило заставить их отказаться от них. Хотя, например, в Татарии этого добиться до сих пор не удалось и там в Конституции присутствует ссылка на декларацию о государственном суверенитете Татарстана, как основополагающем конституционном документе.

Поэтому считать 12 июня государственным праздником, на мой взгляд, это издевательство над здравым смыслом.



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