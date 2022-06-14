Две крайности современной политической ситуации

И крайность «нет войне» вредна в связи с украинскими событиями, и «патриотическая». Хрен редьки не слаще. А вот что такое реальная политика, подробнее ниже.

Хотя с первой крайностью достаточно ясно. Говоря просто, но верно, так никаких земель не наберешься. Раздавать кемские волости в виде Донбасса просто-напросто преступно; потому что противники потребуют и Крым, и Курилы, и Калининград, и все пойдет прахом.

Но и другая крайность в виде единороссовских «патриотов» вредна. К примеру, если Кремль управился с Грузией; если управился с Чечней; то на Украину мощей не хватит. Можно сказать твердо, что ситуация зашла в тупик; а отсюда и большие траты, и жертвы.

Но тогда сама жизнь показывает необходимость СССР. Уже сама национальная безопасность России требует гарантию в виде современного Советского Союза. Иного выхода нет.

***

Россия должна защищать Донбасс. Или что, некоторые левые а-ля нет войне рехнулись до того, что против защиты самих донбасских ТРУДЯЩИХСЯ, восставших против неонацистских припадков Киева?!.. Риторический вопрос.

А вот то, что процесс защиты идет в крайне извращённом виде – это верно. То есть, сначала единороссы довели Россию до фактической нищеты; федерация, само собой, потеряла привлекательность в глазах окружающих стран; и запад, воспользовавшись этим, перепрограммировал на прокси-войну от Грузии и Чечни до Украины. А раз так, то последствия олигархического застоя и приходится исправлять военными действиями. Из крайности в крайность.

А вот если бы социально-экономическая ситуация в России была не хуже Евросоюза, – а учитывая природные ресурсы, это можно было бы сделать на раз-два, - тогда западу перепрограммировать на прокси-войну было бы крайне трудно, а то и невозможно. Если бы окружающие народы были повязаны с РФ гораздо крепче; то даже вреднейшие националисты не добились бы многого. Следовательно, единороссовский застой и является исходной причиной всему.

А раз так, то буржуазную извращенность «патриотов» и надо исправлять появлением социалистической России, и с последующим СССР. Еще раз, проблема не в том, чтобы Кремлю связать руки а-ля нет войне, - и, выходит, Киеву и западу развязать, и что чистый маразм, - а в том, чтобы заменить единороссовское бросание из крайности в крайность на советскую мощь. То есть, Донбасс надо освобождать и защищать (да, собственно, сами украинские трудящиеся хотят этого, и что показывает Херсон и Запорожье) – но гигантская разница с соловьевско-киселевскими «патриотами» в том, чтобы освобождать и защищать по-социалистически, по-советски, по-революционному. Это единственный выход из надвигающегося тупика.

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Тогда вопрос конкретнее – как создать советскую и модернизированную Россию с последующим СССР, или хотя бы агитировать в этом направлении. Перво-наперво, надо растолковать гигантскую разницу между социалистической ротацией и буржуазной безработицей. (Безработица может быть и скрытой в виде нищенских рабочих мест, и типа «менеджера» по продаже канцелярских кнопок. Об этом по оказии, но смысл понятен.)

Главная ошибка первого Советского Союза – эйфория волюнтаризма. Мол, можно распланировать так, что рабочий или служащий не будет менять рабочее место. ЭТО НЕРЕАЛЬНО в принципиальном отношении! Производительные силы развиваются так быстро, что одни отрасли отмирают, а другие появляются. Но вот если заменить буржуазную безработицу на социалистическую ротацию - тогда уже Советский Союз обгонит капитализм в технологической гонке.

И вот здесь-то фабзавкомы и СТК, - то есть, советские выборы вплоть до трудовых коллективов, - играют большую роль. С одной стороны, трудовой коллектив получает право увольнять меньшинство своих работников ради современных станков (кстати, и право увольнять бездарных начальников) – но с другой стороны, большинство работников остается все равно с соответствующим спросом и предложением, и развитие не скачет от кризиса к кризису. То есть, технологическое обновление идет плавно, но постоянно, и без разрывов экономической ткани.

Но тогда и уволенное меньшинство не уходит в осадок, а находит работу достаточно быстро. То есть, коль спрос и предложение не прерываются в целом и общем, и устойчивое развитие сохраняется, то рабочие места появляются все равно, и разве что в других областях. Да, придется переучиваться или переезжать в другую местность. Что ж поделать, коль старые навыки, или избыточные в таком-то регионе, не нужны. Но принципиальная разница с капитализмом в том, что экономический рост по сохранению большинства рабочих мест в хозрасчетных коллективах не исчезает, – нет фазы падения и депрессии, - и следующие рабочие места появляются быстро. И вот в чем гигантская разница социалистической ротации от буржуазной безработицы.

Поэтому, с одной стороны, - долой волюнтаристские мечтания. Сохранять рабочие места везде и всегда, и в современных исторических условиях, ФАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО. Если городить такую систему (валовую экономику) опять и снова, то технологическое обновление заглохнет, и победа капитализма неминуема. Но тогда, с другой стороны, если социалистическую ротацию признать честно и открыто, и довести до нормального уровня, – хорошие пособия по увольнению или переезду, развитые курсы переобучения, развитие агропрома, всасывающего множество рабочих мест, и так далее, - то по наличию больших природных ресурсов достичь этого можно вполне, и без большого труда. Тогда и город будет производить высокотехнологичную продукцию – и деревня с помощью такой продукции будет эффективной и растущей. Отсюда и капитализму карачун.

Да можно еще конкретнее. Можно взять Трудовой Кодекс и показать здесь и сейчас, как он будет исполняться в условиях советской демократии вплоть до трудовых коллективов. Если администрация предприятия-учреждения не соблюдает оплату труда; не соблюдает охрану труда; не соблюдает режим отпусков-выходных и так далее – так делов-то, собрались на общезаводскую конференцию за один час, и переизбрали к хреновой матери. Это возможно при нынешнем единороссовском капитализме?!.. Конечно же, нет. Ну так, куда уж конкретнее. И вот почему советская демократия эффективнее государственно-монополистического капитализма в разы.

Следовательно, чем честнее, тем лучше. Народ не дурак, и все поймет. Да, товарищи россияне-украинцы-белорусы-киргизы-молдаване-прибалты, надо признать честно и открыто, что постоянные рабочие места при социализме не гарантированы! Иначе не будет свертывания устаревших отраслей и появления новых, и с технологическим обновлением.

Но трудовая ротация лучше буржуазной безработицы в разы! Тогда востребованные и высокооплачиваемые рабочие места будут появляться РЕАЛЬНО, а не наподобие дрисни единороссов с «майскими указами» и «двадцатью миллионами высокотехнологичных рабочих мест»! И не мудрено. Будь модернизированный Советский Союз, то первые хозрасчетные предприятия потянут за собой появление следующих, и в виде хотя бы поставщиков с соответствующими услугами; доходы таких предприятий насытят Госбанк и позволят снизить ставку; низкая ставка создаст не только следующие предприятия, но и множество кооперативов с индивидуальным предпринимательством, и по спирали вверх.

Но что делают нынешние так называемые левые?!.. Тьфу, плюнуть и растереть. То врут, то изворачиваются, то с ума сходят; и не чуют абсолютно, где пусто, а где густо. И бла-бла-бла, и бла-бла-бла; мол, поддержите нас за просто так, и мы хорошие. «Но подождите, - и рабочий класс спрашивает уже тридцать лет, — а в чем ваше различие с недостатками первого Советского Союза?»… А хрен его знает! Ни-ни честного разговора о необходимости советской демократии с фабзавкомами и СТК; ни-ни разговора о необходимости реального хозрасчета с трудовой ротацией. Мол, мы на улицу прогуляться вышли за все хорошее против всего плохого, и чтобы понравиться всем и каждому. Ну-ну. Нет уж, скажет грамотный рабочий, не надо вешать лапшу на уши, и получите обратный эффект. То есть, не хотите говорить честно и открыто, вот и идите лесом.

Или опять же насущный украинский вопрос, и в виде полной бессмыслицы «нет войне». Ведь донбасские трудящиеся проголосовали ДОБРОВОЛЬНО И СОЗНАТЕЛЬНО за отдельный республиканский статус. Следовательно, ВСУ должны убраться с территории республик. Но некоторым российским «левым» на эту самую народную демократию, видите ли, насрать. Уж так Киев нравится, уж так нравится, что ему все можно, а другим нельзя. И что, такие «левые» найдут отклик в народных массах?!.. Бред и маразм!

***

Смысл статьи в том, что СВО правильна по историческому существу. Киев Зеленского-Ахметова ничем не лучше Кремля, а даже и хуже; и будет эксплуатировать украинских и донбасских трудящихся еще свирепее. Но СВО перекошена явно по недостаточности. Это отнюдь не про единороссов, что взялся за гуж, не говори, что не дюж. Начать-то начали, но довести до конца уже не смогут; а отсюда и соответствующий кризис. И все заявления, что все идет по плану, бред! Если это «план», то он будет длиться еще год; и Россия дойдет до ручки. Таким «планом» да по башке кое-кому в Кремле.

Но тогда иного выхода, и кроме социалистической и модернизированной России с последующим СССР – нет! Если такая Россия достигнет высоких социальных стандартов с развитой экономикой, и на основе советской демократии и трудовой ротации; то и окружающие народы от Прибалтики и Украины до Киргизии и Казахстана объединятся вокруг такого ядра в духе пролетарского интернационализма и социалистического патриотизма. А кто будет совсем отмороженным а-ля буржуазный национализм, тому кувалдой Красной Армии по голове.

Поэтому долой и единороссовских «патриотов», и либеральствующих пацифистов! Одни импотенты – другие предатели. Выход только один: да здравствует социалистическая Россия и мощный СССР с непобедимой Красной Армией.

Р.S. А если и Польша с Румынией начнут совать свой нос (разумеется, с подачи запада) … тем более все завязнет. Автор прав тогда на все сто процентов. Тогда без СССР невозможно от слова «совсем».

Итого. События в украинском русле верны по исторической сути. Оные ничто иное, как предвестник создания обновленного Советского Союза. Российский государственно-монополистический капитализм, умирая, прокладывает дорогу социализму даже волей-неволей; и таковы законы истории. Но пока прогресс идет импотентно, извращенно, недостаточно с бросанием из крайности в крайность в том числе; и смотри выше еще раз, почему. А это совсем другая история.