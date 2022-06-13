Война за Можаем, видимо, навсегда

Президент Польши Анджей Дуда в интервью Bild заявил, что Варшава передала Украине оружие на два миллиарда долларов, включая более 240 танков, почти 100 единиц бронетехники и оружия, боеприпасы и ракеты.

На прошедшей неделе Польша анонсировала крупнейший контракт: Украина получит вооружений на 470 миллионов долларов, частично оплаченных Евросоюзом, а деньги пойдут на дальнейшее развитие польского ВПК, сообщил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

А в первые дни июня посол США в Польше Марк Бжезинский анонсировал строительство более чем ста военных объектов в ближайшие десять лет.

Польский исторический реванш - это отдельная тема, не надо забывать, что Польско-литовское государство начиналось когда-то за Можайском и Волоколамском, откуда и выражение "загнать за Можай", то есть за границу.

Речь о другом - на западе от РФ формируется мощный военно-промышленный комплекс. Это программа надолго. То есть чем бы не закончилась российская "спецоперация", если она не приведет к радикальной смене власти в Киеве и столь же радикальной смене курса, то очередная война на юго-западе России - это вопрос времени. И удачного стечения обстоятельств.

Ну а о смене власти в Киеве вроде бы речи сегодня уже и не идет...

А.Б.