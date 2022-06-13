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Московский листок

Вспомнили про украинский терроризм

Опубликовано 13.06.2022 в разделе комментариев 1

убийство терроризм
Вспомнили про украинский терроризм

Спецслужбы Украины сменили тактику в Запорожской области, перейдя от ракетных обстрелов к запугиванию населения путем диверсий и терактов, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Ранее на контролируемой войсками РФ части Запорожской области произошло два теракта: первый — на трансформаторной подстанции в Бердянске, второй — возле здания полиции в Мелитополе.

Товарищ Рогов молодец, называя вещи своими именами.

Вот только где вы, господа патриоты, были, когда с 2015 года я буквально вопил об украинском терроризме?

О подрыве самоходной артиллерийской установки на полигоне в Неклиновском районе Ростовской области, о взрывах армейских мин-ловушек в самом Ростове, об отравлении, в том числе с одним смертельным исходом, двух десятков сотрудников оборонного завода в Таганроге и так далее - список длинный...

Вы легко сможете ознакомиться с этими материалами на портале ФОРУМ.мск, правда, патриоты из Генпрокуратуры заблокировали вход, но через VPN пока еще можно войти, даже Песков, сам говорит, что пользуется.

Но главное - чем, как не терактами были убийство Мозгового, Моторолы, Гиви, Захарченко... Если бы настороженность к украинскому терроризму была сформирована раньше, может быть, они были бы и живы.

Но если следствие считает, что отрыв руки армейской миной-ловушкой в Ростове был следствием насчастной любви, то о чем мы говорим?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Aleko 1 написал 13.06.2022 10:45
Украина "запугивает" не население а предателей-коллаборантов и оккупантов. Нефиг раше было туда лезть. Вам Чечни было мало? Или хотели получить второй Израиль под боком? Так что все верно.
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