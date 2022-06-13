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Московский листок

Левые во Франции выигрывают парламентские выборы

Опубликовано 13.06.2022 в разделе комментариев 1

франция выборы
Левые во Франции выигрывают парламентские выборы

Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" в первом туре парламентских выборов получает 25,40 процента, левый "Новый народный экологический и социальный союз" Жан-Люка Меланшона — 24,39 процента, свидетельствуют данные МВД Франции после обработки 90 процентов голосов.

Второй тур состоится 19 июня. Для победы в нем достаточно набрать простое большинство голосов. По итогам будут избраны 577 депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) сроком на пять лет.

У Макрона есть шанс потерять контроль над большинством в парламенте, а у левых - рано или поздно выиграть президентские выборы.

Как показывает практика, если оппозиция выходит во второй тур с мнимальным отрывом, у нее оказывается преимущество именно за счет протестных голосов.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Со скепсисом...
Serg0 написал 13.06.2022 10:26
Я бы не возлагал больших надежд на европейских "левых". Зачастую их "левизна" сводится к легализации однополых браков, популистских обещаний всего хорошего, "зеленой" энергетике и защите окружающей среды. Идейных марксистов-ленинцев, сторонников государства диктатуры пролетариата, социализма, плановой нетоварной экономики среди них исчезающе мало. "Левые" на Западе служат инструментом выпуска пара социальной напряженности и не посягают на устои буржуазного общества.
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