Левые во Франции выигрывают парламентские выборы

Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона "Вместе!" в первом туре парламентских выборов получает 25,40 процента, левый "Новый народный экологический и социальный союз" Жан-Люка Меланшона — 24,39 процента, свидетельствуют данные МВД Франции после обработки 90 процентов голосов.

Второй тур состоится 19 июня. Для победы в нем достаточно набрать простое большинство голосов. По итогам будут избраны 577 депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) сроком на пять лет.

У Макрона есть шанс потерять контроль над большинством в парламенте, а у левых - рано или поздно выиграть президентские выборы.

Как показывает практика, если оппозиция выходит во второй тур с мнимальным отрывом, у нее оказывается преимущество именно за счет протестных голосов.

А.Б.