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Московский листок

Программа "Эх, прокачу!" в космосе продолжится с Белоруссией

Опубликовано 13.06.2022 в разделе комментариев 2

космос рогозин
Программа "Эх, прокачу!" в космосе продолжится с Белоруссией

12 апреля президент Путин дал поручение Роскосмосу организовать полет в космос представителей Белоруссии. Тогда Рогозин сообщал, что белорусская сторона до 15 июня должна отобрать как минимум два десятка кандидатов на полет в космос.

"Пока не знаю, какие кандидаты, и не хочу знать, чтобы не было нашего влияния на формирование списка. Это всецело зависит от выбора Национальной академии наук Белоруссии", - сказал Рогозин.

Как это не хочет знать? А если он там с орбиты что-нибудь не то заявит? Хотя кто его там услышит...

Вообще система "эх прокачу" - это старая советская придумка. Катали на орбиту представителей соцстран, полагая, что это как-то символически привяжет народы к политике нашей страны - глядите, мол, мы вам не джинсы с жвачкой открываем, а просторы космоса!

Но, как оказалось, просторы по привлекательности сильно уступают не только американским штанам, но и Макдональдсу...

Да, кстати, в космосе побывало уже как минимум трое белорусов - Олег Новицкий, Владимир Коваленок и Петр Климук, первый белорусский космонавт. Просто раньше они не проходили по категории иностранцев.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
Нехта написал 13.06.2022 10:41
, тут пЯсдеш, якобы Булава
Антитуды ня лятая
Ихиде ентод пясдболь?
Нев данных нетутти
Ответить
(без названия)
Нехта написал 13.06.2022 10:39
, тут пЯсдеш, якобы Булава
Антитуды ня лятая
Ихиде ентод пясдболь?
Нев
Ответить
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