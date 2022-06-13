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Московский листок

Кришнаиточка или "мы у Вити"?

Опубликовано 13.06.2022 автором Ольга Костина в разделе комментариев 0

протест макдональдс
Кришнаиточка или "мы у Вити"?

Помимо пяти чувств, есть еще и шестое: времени, интуиция — у кого как. Но есть и седьмое, я точно знаю! Это чувство языка, которое взрастить невозможно — как нельзя слепого сделать зрячим. Другое дело, что чувство это имеется только у тех, кто вырос на хороших книжках и общался с грамотно говорящими людьми.

 

— Вы где, ребят? — Мы во «Вкусно и точка»!

 

Рехнуться можно. Понятно, что так никто говорить не станет. Возможно, остроумная молодежь сократит идиотское название до аббревиатуры ВИТ — тогда будет «мы у Вити». А кто-то, к примеру, увидит еще один вариант: вкусноИточка — как «кришнаиточка». Хотя «мы во вкусноиточке» — тоже трындец какой-то.

 

Но, скорее всего, еще долго будет просто Макдак. Может, доживем до времени, когда он вернется? Ведь дело не в возрожденных котлетах и не в исчезнувшем макфлури (название для новой сети неподходящее), а в ушедшей гастроимперии — действительно вкусной и веселой, со своими замечательными традициями, узнаваемыми цветами и логотипами, с известной на весь мир благотворительностью...

 

Вряд ли доживем.



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