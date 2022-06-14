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Московский листок

Ошибки делают все, но признают единицы

Опубликовано 14.06.2022 автором Григорий Полуэктов в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Ошибки делают все, но признают единицы

В нашей стране всё происходит не так как у людей. За 30 лет в правительстве все без исключения допускали ошибки, но никто не покаился и не понёс наказание. Допускают ошибки чиновники и высшего ранга. И самое главное ,что ошибки допускают сознательно очевидно в угоду других лиц. Разве президент не видел, что Чубайс тратит миллиарды бюджетных средств, но ничего не производит. Он не глупый человек и понял, что может оказаться на нарах. Спокойно улетает за границу где у него есть всё для нормальной жизни даже не работая. И всё это по нему началось с развалом Единой энергетической системы России. Сколько организовано организаций дармоедов. И наконец РоссНано. Никто ничего не видел и не слышал, в том числе и Парламент, Счётная палата, Комитет по борьбе с коррупцией. Все эти конторы жили и живут на бюджете и им не обязательно всё видеть. И так по всем 140 долларовым миллиардерам. Никто ничего не видел и не слышал, как миллиарды утекают за рубеж. Президент видел и по этому объявлял несколько раз амнистию капитала, даже собирал их и требовал в устной форме вернуть миллиарды в страну. А это в основном его друзья, но никто не вернул ни цента. Почему он не принял меры, хотя говорят, что наш президент сильный политик и вообще сильный человек. Читатель, думай сам. А сейчас вся эта свора открытых воров бегает по миру в поисках укрытия для своих яхт. Ну яхту можно спрятать, а как быть с дворцами и миллиардами долларов в иностранных банках? На эти средства Россию можно было сделать самой могущественной страной в мире и не испытывать такого позора от международного сообщества. Конечно на чиновников это не действует, а народ вымирает. Президент говорит, что через 10 лет мы будем жить лучше. А сколько было подобных обещаний , а народ из года в год живёт всё хуже и хуже. Да и перемен не наблюдается. Наблюдается иное. Президент подписал 6 июня указ о создании управления для обеспечения правовых режимов военного положения в стране. Неужели готовится к глобальной войне? Как известно во время войн и после народ живёт на грани вымирания. Создана ещё одна контора дармоедов, которая очевидно будет в составе МВД.

На днях президент на встрече с молодыми предпринимателями заявил: "Россия не будет повторять экономических ошибок СССР". На ошибках умные люди учатся. И какие это ошибки? "У нас не будет закрытой экономики. Тогда в СССР мы сами себя вырезали, создали так называемый железный занавес. Мы сейчас не собираемся этого делать. Мы не будем наступать на те же самые грабли". Тогда СССР мог развиваться без иностранных заимствований, когда опустили железную занавес. Сейчас Россия без занавеси даже не может произвести гвозди, пуговицы, бумагу, провести сев, отремонтировать сельхозмашины, выпускать современный автомобильный транспорт и даже некоторые пищевые продукты. Никто не посчитал, а может засекретили количество средств, которые иностранные компании до специальной военной операции выводили из России. Возможно это миллиарды долларов, однако это на зарплаты чиновников не влияло, а вот народ с каждым годом стаёт беднее.

Четыре партии, которые образуют Парламент работают на постоянной основе и получают после голосования по 152 рубля за каждый голос. Гигантские суммы уходят в никуда. Например, только за 2021 год бюджет партии "Единая Россия составил 10,4 миллиардов рублей. Чуть меньше получила партия коммунистов, ЛДПР, "Справедливая Россия". Почему бы не принять советский опыт? Потому что деньги народные.

Наконец сегодня на радио "КП" слушал передачу о настоящем человеке, - генерале Льве Рохлине, которого надо прямо сказать убил Ельцин. Конечно не лично. Прошло 25 лет молчания и вот она правда. Разумный человек сразу понимал, что он погиб от рук власти против которой генерал боролся открыто и надо сказать, что армия его поддерживала. Без расшифровки об этом написано в современных книгах, но сегодня прозвучала из уст В.Баронца и Алксниса правда. Никто из заказчиков не понёс никакого наказания, о нём вообще даже не упоминали, хотя ФСБ и многие другие чиновники знали. Власть свалила убийство на бедную жену генерала, которая осталась с больным ребёнком. Для власти не имеет никакого значения ты это совершил или сама власть, главное свалить на того, кто ближе. Конечно знал и нынешний президент возглавлявший ФСБ с июля 1998 года. Интересно знать конкретно того человека, который подготовил убийство. Жив он или уже на том свете? Почему же сегодня озвучили убийство? Возможно прошёл срок применения уголовной ответственности. Фактически в нашей стране не каждый человек, большой чиновник может попасть под уголовную ответственность, есть выход, но только не для простого человека. Власть она и есть власть. Что хотит то и делает.

Меня удивляет не убийство генерала и противника политики Ельцина. Меня удивляет мертвая тишина сторонников Рохлина не только в Волгограде, но и во многих регионах России, где он успел побывать. На то время в России было около тысячи генералов и все языки сунули в одно место и не могли не только говорить, но и действовать. А как они рукоплескали, когда Л.Рохлин высказывал свой мнение и советовался с ними на военный переворот. С тех пор авторитет высших офицеров Армии России упал до нуля. Большинство из них занялись собственным обогащением, даже в Росгвардии. Криминал стал нормой поведения.

Поздравляя россиян с "Днем России" президент призвал к единению и сплочённости. Как можно объединить одного, который получает миллионы с тем кто живёт на 15 - 20 тысяч рублей. На данный момент 21 миллион граждан России имеют доход ниже прожиточного минимума. И как их можно объединить с теми кто получает или ворует миллионы? Странный у нас президент. Он вообще не знает о том, как живут большинство народа в нашей стране. За 22 года он потерял не только связь с народом, но и забыл о жизни этого самого народа.

 



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