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Московский листок

Военачальник Конашенков

Опубликовано 14.06.2022 в разделе комментариев 1

армия солдат офицер
Военачальник Конашенков

Владимир Путин присвоил воинское звание генерал-лейтенанта официальному представителю Минобороны России Игорю Конашенкову, сообщает ТАСС со ссылкой на указ президента РФ: "Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта Конашенкову Игорю Евгеньевичу", – следует из документа. 

Конашенков с 2017 года возглавляет департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, с 2015 года руководил освещением проведения военной операции России в Сирии.

***

Да вроде бы и ничего, департамент Минобороны - не хухры-мухры...

А с другой стороны, генерал-лейтенант - это ведь военачальник уже. Громов командовал Группой советских войск в Афганистане в звании генерал-лейтинанта.  Милорадович, герой войны 1812 года был генерал-лейтинант. В ззвании генерал-лейтинанта находился Мольтке, великий теоретик военного дела... Лев Рохлин был генерал-лейтенант.

Кстати, генерал-лейтинант для начальника департамента не предел - у меня принимал дела в департаменте общественных связей корпорации "МиГ" только вышедший в запас начальник аналогичного департамента Минобороны. А "полный генерал", генерал-аншеф по-старому - это уж вовсе большой военачальник - как Багратион или Кутузов, в момент принятия под начало всей русской армии в 1812-м году. Генерал-полковник - это командующий округом или фронтом, если на войне. Андропов был генерал-полковник. 

Спору нет, начальник департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны - это большой начальник, и работа ответственная. Но полковник - это ведь тоже не пацан, высший офицер... Куда ж в генералы-то с обзорами прессы и заявлениями по телевозору?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
В бункере его светло - это от ее пиZды
Лина сядет на ведро и журча поссыт туды написал 14.06.2022 01:31
Мальчик полностью заслужил быть генерал-лейтенантом, с экрана считывает бегущую строку порой почти без ошибок.
Но почему Бункерный наркоман не понижает в звании десятки генералов допустивших в первые два месяца войны тотальные потери российких военных??
Гундосо-шепеляво-картавого чучмека Шуйгу надо лишить звания генерала армии и восстановить его в звании лейтенанта, которое у него и было после института.
Генерала армии Герасимова понизить в звании до подполковника, если конечно Герасимов остался жив после Изюма.
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