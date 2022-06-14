Военачальник Конашенков

Владимир Путин присвоил воинское звание генерал-лейтенанта официальному представителю Минобороны России Игорю Конашенкову, сообщает ТАСС со ссылкой на указ президента РФ: "Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта Конашенкову Игорю Евгеньевичу", – следует из документа.

Конашенков с 2017 года возглавляет департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, с 2015 года руководил освещением проведения военной операции России в Сирии.

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Да вроде бы и ничего, департамент Минобороны - не хухры-мухры...

А с другой стороны, генерал-лейтенант - это ведь военачальник уже. Громов командовал Группой советских войск в Афганистане в звании генерал-лейтинанта. Милорадович, герой войны 1812 года был генерал-лейтинант. В ззвании генерал-лейтинанта находился Мольтке, великий теоретик военного дела... Лев Рохлин был генерал-лейтенант.

Кстати, генерал-лейтинант для начальника департамента не предел - у меня принимал дела в департаменте общественных связей корпорации "МиГ" только вышедший в запас начальник аналогичного департамента Минобороны. А "полный генерал", генерал-аншеф по-старому - это уж вовсе большой военачальник - как Багратион или Кутузов, в момент принятия под начало всей русской армии в 1812-м году. Генерал-полковник - это командующий округом или фронтом, если на войне. Андропов был генерал-полковник.

Спору нет, начальник департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны - это большой начальник, и работа ответственная. Но полковник - это ведь тоже не пацан, высший офицер... Куда ж в генералы-то с обзорами прессы и заявлениями по телевозору?

А.Б.