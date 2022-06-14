Ужасающая статистика Олега Кожемяко!

Удручающие показатели снижения численности населения Приморья за первые три месяца 2022 года опубликовал Приморскстат. За первые три месяца 2022 года население Приморья уменьшилось на 8267 человек: на 1 апреля зафиксировали около 1 854 700 жителей. С января по март в регионе зарегистрировали 3950 новорожденных.

За январь-март зарегистрировали 9089 смертей, из них 4573 женских. Такие числа говорят о том, что умерших в 2,3 раза больше, чем родившихся. В прошлом году показатель был меньше – смертность превышала рождаемость в 1,9 раз. Также увеличилась и смертность младенцев до одного года. За январь-март примерно 6,3 детей умерли на 1000 родившихся, в прошлом году – 5,8.

Количество прибывших в Приморье из других регионов тоже уменьшилось по сравнению с прошлым годом – на 7%. В 2022 году в край приехало 3114 человек. А вот количество приезжих из других стран составило 1939, что больше, чем в прошлом году на 7,3%.

Выехали из Приморского края в другие регионы 3950 жителей – меньше на 9,2%, чем в 2021. И еще 4231 человек уехало в другие страны – больше, чем в 2021 году в 1,8 раз.

Самое страшное, что показатель снижения численности населения края постоянно растет последние четыре года.

И это не случайность, стоит лишь взглянуть на экономические показатели Приморья за эти годы.

По информации Приморскстата в крае выпуск в основных отраслях экономики (сельское хозяйство, промышленное производство, строительство, транспорт, розничная торговля) сократился на 6.6%.

Произошло снижение розничного товарооборота на 11%, промышленного производства - на 14%, оборота общественного питания - на 35%

Выросли лишь объем платных услуг населению. Рост составил более 22% и безработица. Уровень только зарегистрированной безработицы в крае превышает 3%. В реалиях этот показатель существенно выше.

По данным Росстата население Приморского края составляет около 22% от общего населения Дальневосточного региона при этом убыл ежегодная убыль населения из края составляет более 33% от общего количества убыли населения Дальневосточного региона.

На лицо явный показатель неблагополучия края даже на фоне Дальнего Востока.

В 2021 году Приморье официально признано вымирающим регионом.

О чем говорят и цифры официальной статистики: 2018 – 1913037, 2019 – 1902718, 2020 – 1895868, 2021 – 1877844.

При этом высокопоставленные российские чиновники откровенно не замечают негативный миграционный процесс. Это следует как из заявлений главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, который заверяет, что отток населения из макрорегиона замедлился. Так из заявлений приморского губернатора Олега Кожемяко, который постоянно заверяет российского Президента в том, что Приморье процветает и развивается.

Однако сами приморцы думают совершенно иначе, о чем говорят не только сухие цифры официальной статистики, но и многочисленные публикации жителей края в соцсетях.

Действительно за несколько лет правления в крае Олега Кожемяко существенно укрепился лишь бизнес членов его семьи и немногочисленных друзей, которые получают многочисленные преференции, порой откровенно направленные против интересов региона и его жителей.

Причем говорит губернатор всегда воодушевленно и красиво. Рассказывает о том, как будет процветать Приморье, но когда доходит до реальных дел, тут все получается как раз наоборот, огромные финансовые вливания федерального центра испаряются прямо на глазах, при этом улучшения происходят только в отчетах на бумаге и в докладах губернатора.

В реалиях ситуация лишь ухудшается. И не только в экономике. В последние два года Олег Кожемяко активно взялся за приморскую экологию, в результате чего край потерял несколько настоящих природных памятников, на месте которых теперь строятся опасные производства либо идет уничтожение природы близким к губернатору бизнесом.

Практическим примером этого является уничтожение природного памятника «Лиман реки Раздольная», места нереста многих ценных рыб и гнездования краснокнижных птиц.

А чего стоит завоз из Амурской области на территорию Надеждинского районо Приморья, соседствующего с Владивостоком места будущего размещения анонсированного Президентом города Спутник, ядохимикатов и остатков ядовитого ракетного топлива? Какой идиот поедет жить в такой город.

А ведь только не создание концепции этого города из краевого бюджета уже выделено почти 350 миллионов рублей.

Фактически – это напрасно потраченные деньги, которые можно было направить на развитие медицины, различные социальные проекты.

Такая же ситуация с дорогами, на которые за последние два года уже потрачено более 2 млрд. рублей бюджетных денег. А они как были в ужасающем состоянии, так в нем и остаются. При этом в последние два года край буквально накрыло массовым мостопадом!

Стоит ли ожидать положительных перемен, когда во главе приморского региона стоит человек, которого интересуют не проблемы жителей края, а лишь рост собственного достатка да прибыль компаний друзей?

Лично я в этом не уверен.