Продовольственная инфляция достигла двузначных значений.

Глава ЦБ Набиуллина заявила, что продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений.

По ее словам, если не снизить инфляцию сейчас, пострадают самые незащищенные группы населения. ЦБ будет и дальше ужесточать свою денежно-кредитную политику, повышая ключевую ставку.

Погодите, доллар и так уже меньше 60 рублей по курсу ЦБ, валютные сбережения граждан опустошены, а у нас бабушки "гробовые" держат в долларах - а инфляция на фоне "укрепления" рубля уже двузначная?

Но это сейчас вытряхивают последнюю копейку - к осени начнут голодать. У нас всегда урожай сопровождается ростом цен на сельхозпродукцию.