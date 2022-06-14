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Московский листок

Обстрел и жертвы в Брянской области

Опубликовано 14.06.2022 в разделе комментариев 0

украина война киев
Обстрел и жертвы в Брянской области

В приграничном городе Клинцы Брянской области прогремел взрыв. По предварительным данным, снаряд задел часть военной базы и часть жилого комплекса в Клинцах. В результате налета пострадал один человек.

Как сообщают местные жители, взрывы прогремели около 8 утра. После этого в небе был замечен ударный вертолет Ми-28Н «Ночной охотник». В некоторых районах города пропали свет и вода, в домах вылетели окна.

По данным СМИ, в результате взрыва женщине оторвало ногу. Она находилась в доме, который задел снаряд.

Успехи в продвижении наших войск по территории Украины сомнений не вызывают, только восхищение.

Ну и уничтожение иностранной военной техники на территории Украины тоже. Что там с дальнобойными американскими гаубицами?

Пошлите кто-нибудь оторванную ногу в Конгресс США, пусть увидят, что их помощь не пропала зря.

А.Б.



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