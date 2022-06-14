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Московский листок

Украина получит билет в ЕС. С открытой датой...

Опубликовано 14.06.2022 в разделе комментариев 0

европа виза
Украина получит билет в ЕС. С открытой датой...

Еврокомиссия (ЕК) порекомендует предоставить Украине официальный статус страны-кандидата в члены ЕС, пишет Politico.

Члены омиссии также поддержали предоставление статуса кандидата Молдавии, но не Грузии, «которая пострадала от политических беспорядков и заметно отступила от демократии».

По словам источников Politico, в ЕК «остро осознают жертвы, принесенные украинцами, и ясно понимают необходимость направить президенту России Владимиру Путину четкий сигнал о том, что он потерял все шансы вернуть Украину в свою сферу влияния».

***

То есть это не билет в ЕС, а сигнал Путину?

Ну, в общем, да, Турция с таким билетом сидела почти полвека, пока не решила, что поезд ушел.

В России, понятно - произошел "поворот не туда", все демократические преобразования 90-х давно закончились, свобода слова такова, что признесение одного слова в "неположенном" контексте грозит сроком до 10 лет. Но о помощи гражданскому обществу в такой катастрофической ситуации никто даже не заикается - санкции против всех, общая неприязнь ко всем. Хотя как раз Путину и его окружению на это очевидно плевать.

На Украине ситуация не лучше - она еще хуже. Потому что все Европа в один голос утверждает - на Украине свобода и демократия борется с диктатурой. Про людей, привязанных с голыми задами у столбов повторять не буду. Аресты "за призывы к миру" - обычное дело. Отмечу только один факт - мне поступают предложения сотрудничать с нашими украинскими эмигрантами, благо многие из них - мои давние приятели. Но они честно предупреждают - у нас (на Украине) очень жесткая цензура, тебе может быть непривычно...

Заметим, Европа не сделала ничего, чтобы приблизить украинскую экономику хоть как-то к европейсим стандартам. Наоборот, в последние даже 8 лет продолжала разрушать тамошний реальный сектор, транспортную систему и так далее. Уровень жизни на Украины и до 24 февраля был самым низким в Европе.

В то же время официальные лица НАТО и ЕС теперь признают, что годы тренировок и обучения украинских военных по стандартам НАТО дают свой результат. То есть Европа готовила Украину к войне, а к миру - не готовила.

И теперь ей вот такой вот - выдают билет в ЕС? Правда, дата открытая и место не обозначено...

А вот Грузия, где идут вполне понятнгые демократические процессы, включающие в себя отказ от горячей поддержки военных приготовлений, оказывается, в ЕС "не готова".

Ну понятно, строем плохо ходят.

 А.Б.



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