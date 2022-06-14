Кровавые новости курортного сезона #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова. Хотите помочь? Это здесь: Тинькофф 5536 9109 9139 1469 Сбер 5469 4009 0716 4961 #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Украина получит билет в ЕС. С открытой датой... 2 Военачальник Конашенков https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Новости курортного сезона 4 Глава ЦБ заявила, что продовольственная инфляция достигла двузначных значений https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Обстрел и жертвы в Брянской области https://forum-msk.org/material/news/1...



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