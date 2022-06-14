Кровавые новости курортного сезона

Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова.
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1 Украина получит билет в ЕС. С открытой датой... 2 Военачальник Конашенков https://forum-msk.org/material/news/1... 3 Новости курортного сезона 4 Глава ЦБ заявила, что продовольственная инфляция достигла двузначных значений https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Обстрел и жертвы в Брянской области https://forum-msk.org/material/news/1...
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