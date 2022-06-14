Поклонскую убрали в долгий ящик

Наталья Поклонская, которая ранее была освобождена от должности замглавы Россотрудничества, сообщила, что ее назначили на должность советника генерального прокурора Российской Федерации.

"Сегодня я назначена на должность советника генерального прокурора Российской Федерации Игоря Викторовича Краснова. Знаю, что будет много добрых пожеланий — заранее благодарю каждого человека за поддержку и интерес к моей службе", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.

Она также сообщила, что прекращает ведение соцсетей и публичную деятельность.

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Собственно, всё. Спасибо, что не наказали как-нибудь. Долго маялись - то депутаом, то на дипломатическую службу. Везде нежелательная публичность.

Сейчас все формально соблюдено - должность высокая и строго по профилю. Но по сути "пенсионерская", потому что навряд ли генпрокурору Краснову нужны советы Поклонской.

Хотя история может на этом и не закончиться - какое-либо из резонансных дел на контроле генпрокурора может вернуть Поклонскую в публичное пространство, разумеется, в нарушение "обета молчания".

Тогда уже накажут.

В старой России существовали отдаленные монастыри, куда вип-персон отправляли "с концами". Вроде прилично, но все понимали, что тюрьма.

Сейчас что придумать? Уже и на экзотический остров отсылали, и должности разные давали - все никак.

Надо должность советника патриарха придумать, по правовым вопросам. С обязательным постригом и располоджением офиса в Кирилло-Белозерском монастыре...

А.Б.