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Московский листок

Поклонскую убрали в долгий ящик

Опубликовано 14.06.2022 в разделе комментариев 1

Поклонскую убрали в долгий ящик

Наталья Поклонская, которая ранее была освобождена от должности замглавы Россотрудничества, сообщила, что ее назначили на должность советника генерального прокурора Российской Федерации. 

"Сегодня я назначена на должность советника генерального прокурора Российской Федерации Игоря Викторовича Краснова. Знаю, что будет много добрых пожеланий — заранее благодарю каждого человека за поддержку и интерес к моей службе", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.

Она также сообщила, что прекращает ведение соцсетей и публичную деятельность. 

***

Собственно, всё. Спасибо, что не наказали как-нибудь. Долго маялись - то депутаом, то на дипломатическую службу. Везде нежелательная публичность. 

Сейчас все формально соблюдено - должность высокая и строго по профилю. Но по сути "пенсионерская", потому что навряд ли генпрокурору Краснову нужны советы Поклонской. 

Хотя история может на этом и не закончиться - какое-либо из резонансных дел на контроле генпрокурора может вернуть Поклонскую в публичное пространство, разумеется, в нарушение "обета молчания".

Тогда уже накажут. 

В старой России существовали отдаленные монастыри, куда вип-персон отправляли "с концами". Вроде прилично, но все понимали, что тюрьма.

Сейчас что придумать? Уже и на экзотический остров отсылали, и должности разные давали - все никак.

Надо должность советника патриарха придумать, по правовым вопросам. С обязательным постригом и располоджением офиса в Кирилло-Белозерском монастыре...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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В бункере его светло, это от ее пиZды
Лина сядет на ведро и звеня поссыт туды написал 14.06.2022 12:38
Ну ясно короче, подвыпивший генпрокурор будет Няше иногда заваливать за щеку, а за это она будет получать от фуфельного государства ежемесячную зарплату в поллимона дерева.
Неплохо устраивается эта подлая предательница.
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