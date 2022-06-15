Опыт столкновения Кремля с Украиной

Военная мысль России

Мои читатели знают, что я очень много писал о войне вообще, о тактике боёв, о подготовке офицеров, и даже во времена войны НАТО против Югославии в 99 году предлагал военному атташе Югославии в Москве сообщить в Белград моё предложение изготовить на югославские танки решётчатые экраны – это своё предложение впоследствии увидел на многих танках и бронемашинах во многих странах. А в 1999 году это моё предложение выглядело так:

https://i.ibb.co/tQ2pzkV/36-5-1.jpg

А вот что касается этой вершины идиотизма - схватки России с Украиной, в которую я и поверить не мог, пока она не началась, - я ничего писать не хочу. Можно было бы сказать похвальное слово командованию Украины, которое так удачно противостоит намного превосходящему его в силах монстру, но и оно почему-то не использует для обороны очевидные и имеющиеся в его распоряжении неограниченные ресурсы.

Не хочу в этом участвовать ни на одной стороне – они обе мои, и сейчас обе мне противны.

Но есть и чисто теоретический и специфически военный момент, который эта война проясняет, и который надо было бы учесть для строительства вооружённых сил будущих армий будущих народных, объединённых России и Украины, хотя, понятное дело, я их, возможно, уже и не увижу.

Как-то ранее не попадавшийся мне некий «Бойцовый кот Мурз», недавно написал серию статей о бардаке в вооружённых силах Кремля, вторгшихся на Украину, причём, часть работы этого «Мурза» уже и заблокировал Роскомнадзор, посему ссылку дам на две оставшиеся статьи https://kenigtiger.livejournal.com/2148946.html.

Всё написанное им прочтите сами, поскольку этот Мурз хотя и написал много лишних слов, но написал их достаточно понятно. А я постараюсь написать о том, что он, в своих рассуждениях упустил, и что, на мой взгляд, важно.

Начну в общем и издалека, поскольку хочу, чтобы меня поняли и заинтересовались темой и дилетанты.

Понимаете, есть пехота, без которой не выиграешь войну ни у одного сильного противника - противника, которого невозможно взять на испуг бомбёжками или обстрелами. Пока пехота не заняла и не укрепилась на данной местности или в данной стране, о победе говорить не приходится, как бы вы там не завоёвывали, скажем, господство в воздухе.

Но по пехоте, пытающейся зайти на указанную командованием местность – по пехоте, пытающейся атаковать, – противник ведёт огонь всеми средствами, и в первую очередь ведёт огонь пехота противника. И как ни крути, но, чтобы занять эту местность, эту пехоту противника на этой местности надо как-то уничтожить.

Дебильная русская военная мысль дебильно-ленивого русского дворянства не заморачивалась над этим вопросом, и на век выработала доктрину того, как это сделать – надо своей пехоте добежать до противника и заколоть его штыком. Надо сказать, хотя при этом ссылаются на Суворова, как на, якобы, отца этой мысли («пуля дура – штык молодец»), но это было извращением русских военных идей и времён Суворова, и даже более поздних времён – даже начала и середины XIX века, когда считали, что штыковая атака самый невыгодный вид боя, при котором действие подразделений, как единого целого, разбивается на отдельные схватки. Тем не менее, благодаря генералу Драгомирову и умственной и физической лени российского генералитета, эта дебильная идея о штыковой атаке просуществовала до конца СССР.

Вот сентябрь 1939 года, проект приказа наркома обороны Ворошилова по итогам боев на Халхин-Голе: «…Постоянным настойчивым обучением и тренировкой в искусстве владения штыком, воспитать у бойцов и всего личного состава порыв и стремление во что бы то ни стало завершить бой уничтожением врага в умелой рукопашной схватке». А я ещё в 70-х на занятиях по тактике пехоты с криком «ура!» бежал с автоматом наперевес на стреляющего по мне противника. Слава богу, условного. http://www.ymuhin.ru/node/1336

А как же «бог войны» - артиллерия? А она по российской доктрине перед атакой пехоты обязана была пострелять по окопавшемуся противнику, провести, так сказать, артиллерийскую подготовку позиций противника. И затратить на это столько времени, на сколько имелось снарядов. Правда, противник не дурак и просто уходил с того места, по которому артиллерия стреляла, а после окончания артподготовки возвращался и косил наступающую русскую пехоту из пулемётов. Но доктрина паразитов в погонах была главенствующей доктриной.

Вот 1941 год, начальник артиллерии Красной армии генерал-полковник Н.Н. Воронов в своем докладе Сталину сообщал о применении Жуовым многочисленной артиллерии, выделенной ему под Ельней:

«Артиллерия занимала удаленные огневые позиции и наблюдательные пункты и почти не имела передовых наблюдательных пунктов в передовых частях пехоты. Крайняя недостаточность средств связи в артиллерии ряда дивизий (утеряно в предыдущих боях) ставило под угрозу управление огнем дивизионов и групп и вынуждало прибегать к пользованию плохо налаженной связью пехоты. Общее стремление сидеть в убежищах, землянках и т. д. не способствовало живому руководству. Многие командиры батарей, из числа недавно назначенных, были плохо подготовлены к стрельбе. Плохо организованное наблюдение мало давало данных о противнике, его огневых точках, инженерных сооружениях и т. д. Батареи много расходовали снарядов, стреляя по «надуманным заявкам пехоты», по прямым приказам пехотных, общевойсковых и старших артиллерийских командиров, часто без всякой пользы для дела, а лишь для успокоения нервов. Артиллерийская обработка рубежа проводилась, но нужных результатов не достигали. Каждый день повторяли одно и то же, ложных переносов огня не применяли и приучили противника к нашим действиям по шаблону».

И Сталин уже в ходе войны предпринял героические усилия, чтобы заставить генералов вести «артиллерийское наступление», суть которого в том, что гаубичная и пушечная артиллерия (дивизионная и корпусная) своим огнём проламывает путь пехоте не только в ходе артподготовки, но и в ходе её атакующего продвижения пехоты вперёд. Командиры батарей и дивизионов обязаны были находиться чуть ли ни в рядах атакующей пехоты или на броне танков и по радио сообщать на свои батареи цели, и корректировать огонь своих батарей по любому противнику, старающемуся задержать атаку пехоты.

Вот генерал Горбатов в воспоминаниях делится своими, так и не разрешенными вопросами той войны:

«Ставка Верховного Главнокомандования своим письмом от 10 января 1942 года требовала не давать немцам передышки, сосредоточенными силами, с превосходством над противником в три-четыре раза, взламывать их оборону на большую глубину, обеспечивая наступление артиллерией, — и не только артподготовкой, но и мощной артиллерийской поддержкой в ходе всего наступательного боя.

Письмо Ставки содержало глубокий смысл и содействовало бы успехам, если бы точно выполнялось все, что в нем было указано. Но мы по-прежнему получали приказы, противоречащие требованиям письма, а поэтому не имели успеха».

И Сталин был не всесилен, посему и артиллерия Красной Армии стреляла «по квадратам» очень долго.

Вот 14 января 1944 года, Волховский фронт, Новгородско-Лужская наступательная операция. Вспоминает командир батальона связи 2-й стрелковой дивизии А.В. Невский: «Едва я успел доложить генералу о выполнении приказа, как началась артиллерийская подготовка, загремел «бог войны». Такой музыки мы никогда не слышали, длилась артподготовка 1 час 50 минут. За огневым валом пошла пехота, связисты потянули провода. Пробираться приходилось в буквальном смысле по выжженной земле. Наша артиллерия перепахала всю немецкую оборону, как по фронту, так и в глубину на 6 км. В этой полосе не осталось даже следа от проволочных заграждений, дотов, дзотов или окопов. Понятно, что не увидели мы и ни одного немца».

А как так?? Куда немцы подевались?

Как куда? Они же не дураки, сидеть и ждать, когда их снарядами накроет?

А если их тут изначально не было, то зачем почти два часа молотили артиллерией по этому месту?? Это вопрос?

Дело в том, что когда наша артиллерия сосредотачивалась у места прорыва (а незаметно сосредоточить 1000 стволов на километр фронта нельзя), и немецкая разведка определяла время начала нашей артподготовки, то немцы просто бросали первую линию своей обороны (временно оставляя на ней на ночь перед нашим наступлением дежурных пулеметчиков, отходивших с началом нашей артподготовки). Немцы отводили свои войска на вторую линию обороны, находящуюся вне досягаемости нашего артиллерийского огня. Ну, а наша артиллерия в ходе артподготовки по площадям расходовала все снаряды по пустому месту, и когда наши пехота и уже растратившая снаряды артиллерия приближались ко второй линии обороны, немцы контратаковали их с флангов в чистом поле, порою возвращая себе и первую линию обороны.

Нельзя сказать, что все наши генералы этого не понимали. К примеру, маршал Тимошенко уже в 1941 году прорывая оборону немцев под Ростовом, утром перед началом наступления послал разведку и убедился, что немцы уже оставили первую линию обороны и отошли на вторую. Тимошенко отменил артподготовку, выдвинул артиллерию с нерастраченным боезапасом ко второй линии обороны немцев, и хотя и у него тактика артиллерии оставалась та же, но немцы тут были. И артиллерия Тимошенко перепахала оборону немцев вместе с немцами, а войска Тимошенко вышли немцам в тыл, заставив их оставить Ростов и отступить, бросив массу танков и боевой техники.

Но вот война окончилась, Сталина убили, и всё «вернулось на круги своя». Почему?

Потому, что по оставшейся от царя традиции в армию шли не врагов Родины уничтожать, а пенсию зарабатывать. А для высокой пенсии надо уметь лизать анус начальству, а учить и учиться «артиллерийскому наступлению» - лишняя морока, никакой прибавки к пенсии не дающая.

И теперь эту же самую тактику артиллерии России в 2022 году критикует помянутый «Бойцовый кот Мурз».

Теперь давайте о его обсуждении этой проблемы с артиллерией у Российской армии.

Вот он размышляет над тем, что атаку укреплений украинской армии боевики Российской армии ведут без сопровождения атакующей пехоты огнём многочисленной российской артиллерии. А её реально много. Американская газета «The Independent» опубликовала в начале июня попавший в её распоряжение недельный отчёт американской разведки по Украине, согласно которому орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше, чем у Украины в 20 раз, а боеприпасов — в 40 раз.

Но я приторможу и прежде чем заняться боями на Украине и размышлениями бойцового кота немного позанудствую об артиллерии, чтобы думать, что мы с вами под военными терминами понимаем одно и то же.

Об артиллерии в общем

А тут так. Обычно люди, умеренно интересующиеся военными вопросами, слышали об артиллерийских подразделениях – батареях, дивизионах и полках - и под артиллерийской батареей имеют в виду 4 артиллерийских орудия и «прислугу» в виде десятка солдат и офицеров вокруг этих орудий, то есть в их представлении артиллерийская батарея – это максимум человек 50 вместе с поварами.

Возможно они также знают, что орудия пушечной и гаубичной артиллерии дивизионных и корпусных полков, а также полков артиллерии резерва главного командования, а также все виды минометов, включая реактивные, стреляют в основном с закрытых позиций. Это означает, что ни противник не видит этих орудий (они находятся достаточно далеко в своем тылу), ни солдаты, стреляющие из своих орудий, не видят по кому они стреляют.

Действуют они в бою так.

Командир батареи находится не у орудий, а со связистами уходит вперед, как можно ближе к противнику и оборудует свой наблюдательный пункт (НП) так, чтобы с него как можно больше видеть происходящее на поле боя. С батареей он связан телефонной линией и (или) рацией. Когда командир батареи увидит противника на поле боя, то по карте или сегодня с помощью программы в ноутбуке определяет, где именно на местности этот противник находится, и передает его координаты на батарею. Там офицер - «старший по батарее» - по карте делает расчеты для первого выстрела и одно орудие стреляет. Командир батареи видит разрыв его снаряда на поле боя и теперь должен быстро определить расстояния от этого разрыва до цели, и быстро рассчитать, как нужно изменить наводку орудия на батарее, чтобы следующий снаряд, упал на цель. Это называется «пристрелкой». Когда, наконец, очередной пристрелочный снаряд падает в район цели, то командир батареи дает команду и все четыре орудия начинают стрелять по этой цели, уничтожая ее.

Неопытный командир батареи или сильно волнующийся от страха, будет ошибаться в расчетах и долго пристреливаться, противник поймет, что по нему пристреливаются, и уйдет с этого места. В результате батарея отстреляется по пустому месту. А опытный и мужественный командир батареи пристреляется с пары выстрелов и быстро накроет цель огнем всей батареи, нанеся противнику большой ущерб. Но о пользе мужества командира батареи - в конце.

А я, вынужден продолжить рассмотрением опыта Первой мировой.

Артиллерия в Первой мировой

Первая мировая война (1914-1918 годов) начавшись, быстро зашла в позиционный тупик. Армии воюющих сторон зарылись друг против друга в землю, отгородились колючей проволокой, отрыли сплошные траншеи в несколько рядов, порою на много километров в глубину, в ряде случаев построили целые подземные города, проведя в них узкоколейные железные дороги. Чтобы прорваться сквозь эти укрепления, требовалось артиллерией их разрушить и уничтожить обороняющихся.

В чем тогда заключалась работа артиллерийских командиров – «стреляющих»? Батареям и дивизионам назначалась площадь, на которой нужно было полностью уничтожить укрепления врага, скажем, 100 метров по фронту и два километра в глубину. Эта площадь была хорошо видна, командиры батарей и дивизионов («стреляющие») быстро пристреливали ее границы, делали расчеты для ведения огня и на этом их работа заканчивалась. Поскольку после этого орудия на позициях открывали огонь с неизменными установками прицелов и стреляли, пока хватало снарядов, или пока на заданной площади не будет перемешана земля с колючей проволокой, бревнами, оружием и трупами противника. После этого, данную площадь занимала своя пехота, по которой, в свою очередь, открывала огонь артиллерия противной стороны, и работа командиров батарей противника была точно такой же.

Таким образом, наработанный к концу Первой мировой войны прием применения артиллерии – тактика артиллерии - это артподготовка перед атакой пехоты и огонь по площадям. Вот это и было достижением артиллерийской науки и практики конца 1918 года.

Сколько нужно «стреляющих» для реализации такой тактики? Одного командира батареи со связистами на наблюдательном пункте вполне достаточно, и даже одного командира артиллерийского дивизиона хватит, чтобы своевременно пристрелять батареи и подготовить данные для огня всех трех батарей своего дивизиона по заданной площади.

Окончилась Первая мировая война поражением немцев, которое воинственные немецкие офицеры и солдаты в массе считали предательством и не были с этим поражением согласны. И они начали думать, как выиграть следующую войну-реванш. Но об этом давайте в продолжении.

(продолжение следует)