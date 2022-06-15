Навальный исчез, а потом появился

Алексея Навального этапировали из колонии общего режима в Покрове в ИК-6 строгого режима в поселке Мелехово Владимирской области после вступления в силу приговора по делу о мошенничестве.

Как сообщила во вторник ТАСС уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова, колония находится на хорошем счету.

Навального, ранее дважды условно осужденного, объявили в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении после отравления, а 2 февраля того же года суд заменил ему 3,5 года условного срока на реальный в колонии общего режима.

24 мая 2022 года Мосгорсуд признал законным приговор Лефортовского суда Москвы Навальному по новому делу об оскорблении суда и мошенничестве. Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима, признав виновным в мошенничестве при сборе средств на избирательную кампанию и оскорблении судьи. Суд назначил ему также один год и восемь месяцев ограничения свободы после освобождения из колонии и штраф в размере 1,2 млн рублей.

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Ну что, все верно. ТАСС не обманывает. Просто говорит не всю правду.

Так, колония строгого режима, может, даже лучше общего - порядка больше, говорят опытные сидельцы. Но любая, даже самая замечательбная тюрьма, стоит только захотеть администрации, превратится лично для вас в персональный ад. А другие зеки будут себя чувствовать вполне нормально.

Второе - Навальному могут добавить столько сроков в ходе отсидки, сколько захотят.

Как только переменится власть, все эти сроки немедленно испарятся. Но если не сменится - будет сидеть столько, сколько эта власть пожелает.

Могут даже выпустить через несколько лет, как Ходорковского, если решат, что больше он опасности не представляет. Но это вряд ли...

Хотя уже сегодня, на фоне украинской кампании и прочих событий, Навальный сильно потерял во внимании общества. Через несколько лет молчания его просто забудут. Примеры имеются.

А.Б.