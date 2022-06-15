Снова у посольства Казахстана с той же темой

14 июня было проведено пикетирование посольства Казахстана под лозунгом «Свободу Ержану Елшибаеву». После этого участники акции протеста коллективно сдали в посольство следующее обращение:

«Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву

Господин президент!

Мы требуем немедленно прекратить преследование и освободить лидера движения безработных Жанаозена Ержана Елшибаева, который был осужден по сфабрикованному делу в октябре 2019-го года. Как известно -его осудили на 5 лет заключения по материалам дела двухлетней давности, когда даже «пострадавший» и все свидетели заявили о невиновности Ержана.

По нашим сведениям, сейчас в отношении политзаключенного инициировано новое уголовное дело администрацией колонии за нарушение режима тюремного заключения и ему могут увеличить срок нахождения в колонии. В Кызыл-Ординской области уже начался судебный процесс по данному поводу.

Мало того, что ему постоянно отказывали в условно-досрочном освобождении, избивали в первой колонии в Туркестанской области и только после вмешательства депутатов Европарламента от Компартии Греции и депутата Бундестага от Левой партии Германии перевели в другую колонию, то теперь еще окончательно намерены сгноить в тюрьме!

В знак протеста против постоянных провокаций и избиений Ержан Елшибаев уже дважды зашивал себе рот, вел голодовку и проводил другие акции. Международными правозащитными организациями он признан узником совести, он указан в резолюциях Европарламента как политзаключённый, преследуемый за свою деятельность.

Такого же мнения и жители, а также независимые профсоюзы Жанаозена, где не утихают забастовки и акции протеста безработных, на участников которых также оказывается давление. И именно из-за опасений того, что Ержан Елшибаев после своего освобождения присоединится к данным акциям и толкает власти Казахстана к тому, чтобы и дальше удерживать его в заключении в нарушение собственных же законов.

В самом Мангистауском регионе мы наблюдаем постоянные факты увольнений рабочих активистов за участие в многодневных забастовках после признания в судах их незаконными. Так, например, происходило в ТОО «Кезби», а сейчас подтверждено бастующими рабочими в ТОО «Тенге ойл и газ», которые помимо увеличения зарплаты, улучшения условий труда и заключения колдоговора, требуют также восстановления уволенных товарищей.

Наши организации требуют от властей Казахстана:

- Немедленного освобождения Ержана Елшибаева, осужденного по сфабрикованному обвинению, за организацию митингов безработных в Жанаозене!

- Прекращения преследований и увольнений рабочих и профсоюзных активистов за участие в забастовках! Забастовки право, а не преступление!»

Под обращением подписались представители Евразийского бюро Всемирной Федерации профсоюзов и московские коммунисты (ОКП, Рабочий Компас, Трудовая Россия).