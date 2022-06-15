В Госдуме разъяснили разницу между сдачей в плен и государственной изменой

Первый зампред комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина рассказала о деталях законопроекта о приравнивании перехода на сторону противника к государственной измене.

Она пояснила, что попадание в плен к противнику не будет подпадать под действие этого законопроекта.

«Вопрос о конкретизации категорий участников вооруженных конфликтов, военных действий или иных действий с применением вооружения, участие в которых принимает Россия, ко второму чтению на сегодняшний день не поднимался», — пояснила Панькина.

То есть закон примут, а кого считать изменником родины разберутся попозже, по ходу.

По ее словам, в законопроекте идет речь именно о лицах, которые «умышленно перешли на сторону противника в условиях подобных действий с целью осуществления деятельности против безопасности России».

Кроме того, Панькина напомнила, что в уголовном кодексе РСФСР от 1960 года в статье 64 «Измена родине» одним из пунктов был указан переход на сторону врага.

После начала военной операции на Украине российская Генпрокуратура сообщала, что в качестве госизмены может трактоваться почти любая поддержка иностранного государства «в действиях против безопасности РФ».

То есть допустим, сдался в плен, а потом занимался уборкой лагеря в составе специального подразделения уборщиков - изменник или нет?

А если военнопленного-врача привлекли к оказанию медпомощи солдатам противника? Или механика к ремонту техники?

Учитывая, что Украина никаких конвенций не соблюдает, отказаться чревато...

Интересные вопросы... Особенно учитывая практику именно Отечественой войны: "У нас нет военнопленных, у нас есть только предатели".

А.Б.