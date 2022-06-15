В Госдуме разъяснили разницу между сдачей в плен и государственной изменой

Первый зампред комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина рассказала о деталях законопроекта о приравнивании перехода на сторону противника к государственной измене.
Она пояснила, что попадание в плен к противнику не будет подпадать под действие этого законопроекта.
«Вопрос о конкретизации категорий участников вооруженных конфликтов, военных действий или иных действий с применением вооружения, участие в которых принимает Россия, ко второму чтению на сегодняшний день не поднимался», — пояснила Панькина.
То есть закон примут, а кого считать изменником родины разберутся попозже, по ходу.
По ее словам, в законопроекте идет речь именно о лицах, которые «умышленно перешли на сторону противника в условиях подобных действий с целью осуществления деятельности против безопасности России».
Кроме того, Панькина напомнила, что в уголовном кодексе РСФСР от 1960 года в статье 64 «Измена родине» одним из пунктов был указан переход на сторону врага.
После начала военной операции на Украине российская Генпрокуратура сообщала, что в качестве госизмены может трактоваться почти любая поддержка иностранного государства «в действиях против безопасности РФ».
То есть допустим, сдался в плен, а потом занимался уборкой лагеря в составе специального подразделения уборщиков - изменник или нет?
А если военнопленного-врача привлекли к оказанию медпомощи солдатам противника? Или механика к ремонту техники?
Учитывая, что Украина никаких конвенций не соблюдает, отказаться чревато...
Интересные вопросы... Особенно учитывая практику именно Отечественой войны: "У нас нет военнопленных, у нас есть только предатели".
А.Б.
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Огпоопооплд написал 15.06.2022 11:25
Как "переход" не трактуется, как "поддержка" тож, - "уход"?
"Уход от вооруженного конфликта", но не дезертирство.
Но желание поражения, т.е. - не толстовщина, особливо, ежели оное желание деятельное/агрессивное.
и обеим сторонам - дедушко бланк в пролете
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мда, занимательно