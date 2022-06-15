Как бы не перекормили блокадников-то

Пенсионерам-блокадникам начали переводить до 10 тысяч рублей, начиная с 14 июня.

Государство решило поддержать пенсионеров, у которых есть знак жителя блокадного Ленинграда.

Часть нынешних пенсионеров прожила во время блокады более четырех месяцев, но в итоге они не получили почетный значок. Им не предоставлялись выплаты. Сейчас все смогут получить ежемесячную выплату, ее размер будет зависеть от наличия степени инвалидности у человека, пишет издание.

Инвалидам первой группы выплатят по 10 тыс. рублей на ежемесячной основе, второй группе – 7,5 тыс. рублей, третьей – по 5 тыс. рублей. Если же инвалидности нет, то выплачивать таким пенсионерам будут по 3 тыс. рублей.

Блокада закончилась 27 января 1944 года, 78 лет назад. И вот государство вспомнило, что людям, пережившим ее и потом прожившим на свете еще почти 80 лет, надо бы что-то такое дать на старость и бедность - богатых стариков у нас практически нет.

Не сильно щедро - если 80-летний старик не нажил инвалидности, то получит 3 тысячи.

Год назад в Петербурге жило блокадников 63 391 человек. Сейчас, думаю, меньше.

Ну, клубники купят, наверно...