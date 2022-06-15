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Московский листок

Как бы не перекормили блокадников-то

Опубликовано 15.06.2022 в разделе комментариев 1

правительство пенсионеры
Как бы не перекормили блокадников-то

Пенсионерам-блокадникам начали переводить до 10 тысяч рублей, начиная с 14 июня.

Государство решило поддержать пенсионеров, у которых есть знак жителя блокадного Ленинграда.

Часть нынешних пенсионеров прожила во время блокады более четырех месяцев, но в итоге они не получили почетный значок. Им не предоставлялись выплаты. Сейчас все смогут получить ежемесячную выплату, ее размер будет зависеть от наличия степени инвалидности у человека, пишет издание.

Инвалидам первой группы выплатят по 10 тыс. рублей на ежемесячной основе, второй группе – 7,5 тыс. рублей, третьей – по 5 тыс. рублей. Если же инвалидности нет, то выплачивать таким пенсионерам будут по 3 тыс. рублей.

Блокада закончилась 27 января 1944 года, 78 лет назад. И вот государство вспомнило, что людям, пережившим ее и потом прожившим на свете еще почти 80 лет, надо бы что-то такое дать на старость и бедность - богатых стариков у нас практически нет.

Не сильно щедро - если 80-летний старик не нажил инвалидности, то получит 3 тысячи.

Год назад в Петербурге жило блокадников 63 391 человек. Сейчас, думаю, меньше.

Ну, клубники купят, наверно...



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Всего комментариев к статье: 1
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В бункере его светло - это от ее пиZды
Лина сядет на ведро и звеня поссыт туды написал 15.06.2022 10:52
Бункерный окурок обдолбленный наркотой возмущает своими процентными повышениями пенсий по старости гребя всех под одну гребенку!
С июня Обдолбленный окурок повышает всем пенсионерам по старости пенсию на 10% совсем не учитывая, что у кого-то пенсия всего 15 тысяч, а у кого-то 40 тысяч, и в результате : кто-то получит прибавку к пенсии всего полторы тысячи, а кто-то аж 4 тысячи!
Хоть кто-то этому фашиствующему пидараZу может указать на его косяк?
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