Наш McDonald's оказался с изъянами

Приморская сеть «Еда и точка» намерена добиться смены названия преемника McDonald's.

Руководство сети точек быстрого питания «Еда и точка» во Владивостоке заявило о намерении в ходе переговоров или через суд добиться изменения названия нового бренда сети-преемника McDonald's в России «Вкусно — и точка».

Руководитель «Еда и точка» во Владивостоке Сергей Понкратов заявил, что его клиенты первыми обратили внимание «на сходство в названиях двух сетей»: «Вкусно — и точка» — ассоциация с «Еда и точка», который был зарегистрирован как товарный знак еще в 2020 году.

Это так бывает, когда работа ведется "на отвяжись".

Там и с эмблемой не все гладко - сейчас обсуждают схожесть двух палочек картошки и бургера с символикой компании из Португалии Matosmix, которая делает корма для котов, собак, а также кур, коз, овец и крупного рогатого скота.

А.Б.