Дарья Александровна Митина - депутат Государственной Думы II созыва, до 2007 года - начальник отдела Министерства промышленности, науки и технологий РФ, Министерства образования и науки РФ.
Ведущий Анатолий Баранов.
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Кто владеет информацией,
владеет миром
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выборы митина
Наша новая система образования: ЕГЭ + советская школа?
Дарья Александровна Митина - депутат Государственной Думы II созыва, до 2007 года - начальник отдела Министерства промышленности, науки и технологий РФ, Министерства образования и науки РФ.
Ведущий Анатолий Баранов.
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