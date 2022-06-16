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Московский листок

Наша новая система образования: ЕГЭ + советская школа?

Опубликовано 16.06.2022 в разделе комментариев 0

выборы митина

Дарья Александровна Митина - депутат Государственной Думы II созыва, до 2007 года - начальник отдела Министерства промышленности, науки и технологий РФ, Министерства образования и науки РФ.

Ведущий Анатолий Баранов.



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Баранов Анатолий Делягин Михаил
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