Наша новая система образования: ЕГЭ + советская школа? выборы митина Дарья Александровна Митина - депутат Государственной Думы II созыва, до 2007 года - начальник отдела Министерства промышленности, науки и технологий РФ, Министерства образования и науки РФ. Ведущий Анатолий Баранов.



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