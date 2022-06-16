В Госдуме разъяснили разницу между сдачей в плен и государственной изменой #анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости Новости от "запрещенного" Анатолия Баранова. Хотите помочь? Это здесь: Тинькофф 5536 9109 9139 1469 Сбер 5469 4009 0716 4961 #анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости 1 Навальный исчез, а потом появился https://forum-msk.org/material/news/1... 2 Пенсионерам-блокадникам начали переводить до 10 тысяч рублей, начиная с 14 июня https://forum-msk.org/material/news/1... 3 В Госдуме разъяснили разницу между сдачей в плен и государственной изменой https://forum-msk.org/material/news/1... 4 Поклонскую убрали в долгий ящик https://forum-msk.org/material/news/1... 5 Приморская сеть «Еда и точка» намерена добиться смены названия преемника McDonald's https://forum-msk.org/material/news/1...



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