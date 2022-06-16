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Московский листок

Киев ждет западных вооружений, чтобы разрушить мост в Крым

Опубликовано 16.06.2022 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Киев ждет западных вооружений, чтобы разрушить мост в Крым

Генерал-майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко заявил, что Крымский мост будет целью номер один для украинской армии после поставок западного вооружения Киеву.

«Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения… Мы как бы основную кишку подтягивания резервов просто должны обрезать» — заявил украинский офицер. Он также предупредил, что те жители, которые «бегали в Симферополе и в Крыму с российскими флагами, быстренько достанут украинские и будут бегать с ними». 

«Я не склонен приуменьшать угрозу от любых типов вооружения - они созданы убивать и они будут убивать. Но дегенерат посмотрел хотя бы на карту: от России до участков линии фронта, которые снабжаются традиционно через Крым, есть и другие дороги, минуя полуостров, которые перекрыть противник не в состоянии. Но заявление нужно рассматривать всерьез - эти обязательно попытаются вытворить какую-нибудь гадость», — написал командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский.

***

Ходаковский прав, но вопрос стоит несколько по-другому - на Западе утверждают, что поставляют вооружение Киеву не для того, чтобы тот обстреливал территорию РФ и уничтожал гражданские объекты.

В реальности, как видим, все обстоит наоборот - до военных объектов дотянуться трудно, поэтому украинские военные отыгрываются на приграничных российских селах. И ждут, когда смогут стрелять по более значимым гражданским объектам.

При этом, заметим, мосты на территории Украины уничтожают не российсие, а украинские войска - главным образом чтобы затруднить собственным войскам отход за водную преграду.

Естественно, если они так отностся к своим войскам и мирному населению, то что говорить о чужих?

Понятно, что ответом на бомбардировку Крымского моста станет применение Россией авиабомб большой мощности по объектам городской инфраструктуры - сейчас жилую застройку стараются щадить, потом это потеряет смысл, военные объекты будут уничтожать вместе с окружающей застройкой. и не успевшим эвакуироваться населением - точно также, как поступали союзники на германской территории во время Второй мировой.

Видимо, украинской стороне нужно больше разрушений и жертв - тогда и иностранная помощь будет щедрей.

А ведь можно было уже давно все решить за столом переговоров...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Все кончается
И уран и углеводороды, написал 16.06.2022 02:09
Потому и этот хипешь. Что вы предпочтете, всем мировым дурдомом в средневековье через условные пять лет, или весь дурдом через условные три года, а РФ через условные десять?! То то и оно, то то и оно! За десять лет можно хоть что-то попытаться сделать в плане поиска нрвых исоочников ядерной энергии.
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