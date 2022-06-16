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Московский листок

Украина теряет до тысячи солдат в день

Опубликовано 16.06.2022 в разделе комментариев 6

украина европа война киев
Украина теряет до тысячи солдат в день

Давид Арахамия, возглавляющий делегацию Киева на мирных переговорах с Россией, заявил, что военные силы Украины каждый день теряют на Донбассе «до тысячи солдат убитыми и ранеными». При этом среднесуточные безвозвратные потери украинских солдат он оценил в 200-500 человек.

Озвученная им информация вступает в противоречие с официальными данными Киева и Вашингтона.

Зеленский в начале июня заявил, что их военные силы ежедневно теряют 60-100 солдат убитыми в бою и около 500 человек ранеными.

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников позже сообщил, что украинские войска каждый день терпят потери до 100 погибших солдат.

Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк в тот же день привел другую цифру — по его данным Украина ежедневно теряет от 100 до 200 военнослужащих.

При этом глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли 15 июня сообщил, что по данным Пентагона Украина за сутки теряет около 100 человек убитыми и порядка 100-300 человек — ранеными.

Путнаница возникает из того, что считать потерями - безвозвратные или возобновляемые? Где-то каждый второй раненый солдат обычно возвращается в строй после лечения. В потери можно включать также пропавших без вести, попавших в плен и дезертировавших. А можно не включать... Разночтений нет только по убитым.

Поэтому данные Арахамии представляются наиболее полными.

200 человек убитыми, еще 300 изувеченными до потери боеспособности. Остальные 500 - легкораненые, дезертировавшие и пленные. Естестеннно, две последние категории тоде можно считать безвозвратными.

У России таких потерть нет. Киев компенсирует недостаток вооружения и военных навыков - количеством трупов.

И десятками тысяч одноногих, одноруких, безглазых людей, которые останутся Украине при любом исходе боевых действий...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 6
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Re: А еще в Украине ликвидировано 11 российских генералов
хахахахахахахахахахххддд написал 16.06.2022 10:44
Да, украинцы и Ватутина убили.
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(без названия)
Aleko 1 написал 16.06.2022 10:31
А еще в Украине ликвидировано 11 российских генералов. Не слышали об этом?
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Re: У России потери в среднем от 200 до 600 в день.
хахахахахахахахахахххддд написал 16.06.2022 10:26
Мечты, мечты, где ваша сладость...
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Re: Для российского СМИ
хахахахахахахахахахххддд написал 16.06.2022 10:24
Мобилизация не готовится, это официальная информация. Данные о потерях российской армии - гостайна, за разглашение которой полагается срок.
Нол очевидно, что 150-тысячна группировка российских вйойск на Украине не несет потерь в тысячу человек в день, как ВСУ, иначе бы на Укпраине уже не осталось русских солдат.
Я понимаю, система образования на Украине сильно пострадала, и арифметика большене изучается в должном объеме.
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(без названия)
Aleko 1 написал 16.06.2022 10:22
У России потери в среднем от 200 до 600 в день. Зеленский озвучил общие потери в 10 тысяч, у раши в 2-3 раза больше. В Днепре (бывшем Днепропетровске) в морге хранятся 1500 тел рашистов и до них никому нет дела. А разведке США можно верить.
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Для российского СМИ
важео знать написал 16.06.2022 10:18
сколько солдат в день теряет Россия? Российских граждан интересует именно это, поскольку им грозит мобилизация именно в российские войска, и именно на российских солдат расходуются отобранные у них деньги, Официальная ложь, что "таких потерь нет" для нас неприемлема, поскольку большие потери уже слишком видны.
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