Давид Арахамия, возглавляющий делегацию Киева на мирных переговорах с Россией, заявил, что военные силы Украины каждый день теряют на Донбассе «до тысячи солдат убитыми и ранеными». При этом среднесуточные безвозвратные потери украинских солдат он оценил в 200-500 человек.

Озвученная им информация вступает в противоречие с официальными данными Киева и Вашингтона.

Зеленский в начале июня заявил, что их военные силы ежедневно теряют 60-100 солдат убитыми в бою и около 500 человек ранеными.

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников позже сообщил, что украинские войска каждый день терпят потери до 100 погибших солдат.

Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк в тот же день привел другую цифру — по его данным Украина ежедневно теряет от 100 до 200 военнослужащих.

При этом глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли 15 июня сообщил, что по данным Пентагона Украина за сутки теряет около 100 человек убитыми и порядка 100-300 человек — ранеными.

Путнаница возникает из того, что считать потерями - безвозвратные или возобновляемые? Где-то каждый второй раненый солдат обычно возвращается в строй после лечения. В потери можно включать также пропавших без вести, попавших в плен и дезертировавших. А можно не включать... Разночтений нет только по убитым.

Поэтому данные Арахамии представляются наиболее полными.

200 человек убитыми, еще 300 изувеченными до потери боеспособности. Остальные 500 - легкораненые, дезертировавшие и пленные. Естестеннно, две последние категории тоде можно считать безвозвратными.

У России таких потерть нет. Киев компенсирует недостаток вооружения и военных навыков - количеством трупов.

И десятками тысяч одноногих, одноруких, безглазых людей, которые останутся Украине при любом исходе боевых действий...

А.Б.