Дети, родившиеся в Херсоне, получат гражданство России

Дети, родившиеся в Херсонской области после 24 февраля, а также дети-сироты автоматически получат российское гражданство, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Накануне Стремоусов заявил, что в регионе возник "ажиотажный спрос" на российские паспорта. По его словам, подано свыше десяти тысяч заявок на их оформление.
Хотя 1 процент населения области, обратившийся за российскими паспортами, трудно назвать ажиотажем...
Ну и определение гражданства детей разве не включает в себя волю их родителей?
Что-то какая-то пропаганда получается не вдохновляющая...
А.Б.
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Aleko 1 написал 16.06.2022 10:40