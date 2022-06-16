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Московский листок

Дети, родившиеся в Херсоне, получат гражданство России

Опубликовано 16.06.2022 в разделе комментариев 1

дети брак рождаемость
Дети, родившиеся в Херсоне, получат гражданство России

Дети, родившиеся в Херсонской области после 24 февраля, а также дети-сироты автоматически получат российское гражданство, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Накануне Стремоусов заявил, что в регионе возник "ажиотажный спрос" на российские паспорта. По его словам, подано свыше десяти тысяч заявок на их оформление.

Хотя 1 процент населения области, обратившийся за российскими паспортами, трудно назвать ажиотажем...

Ну и определение гражданства детей разве не включает в себя волю их родителей?

Что-то какая-то пропаганда получается не вдохновляющая...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Aleko 1 написал 16.06.2022 10:40
А по сообщению другой стороны паспорт с двуглавой курицей получили аж 23 человека. В основном коллаборанты типа Стремоусова.
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