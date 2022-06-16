Получение водительских прав в РФ затруднят

В МВД подготовлен законопроект, где предлагается ряд поправок в законодательство, которые уточнят и ужесточат требования к получению водительских прав.

Сейчас права категории D для управления автобусом может получить любой гражданин без опыта вождения. Предлагается выдавать такие права лишь тем, кто уже имеет опыт вождения легкового или грузового автомобиля не менее года.

Кроме того, безопасность на дорогах позволит обеспечить запрет водителям, наказанным за вождение в пьяном виде или отказ от медицинского освидетельствования, в течение года после решения суда сдавать экзамен на права в ГИБДД.

Иностранных граждан обяжут обменять национальные водительские права на российские в течение года после получения вида на жительство в РФ. Это предполагает прохождение медицинского освидетельствования и прочие процедуры, в том числе, экзамен по вождению.

В данном случае имеются в виду, конечно, не американцы, решившие стать гражданами РФ, а водители из стран постсоветского пространства, где условия получения прав заметно мягче и коррупционней.

А.Б.