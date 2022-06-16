Байден готовится на второй срок, а наш - хоть на третий

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер отшутилась в ответ на вопрос о состоянии Джо Байдена. Во время интервью телеканалу CNN Жан-Пьер был задан вопрос о том, хватит ли, по ее мнению, физической и психической выносливости Байдену для продолжения работы на посту даже после 2024 года.

В ответ пресс-секретарь Белого дома была вынуждена отшучиваться. "Вы задаете мне этот вопрос, боже мой", - заявила со смехом Жан-Пьер. По ее словам, это "не тот вопрос", который "мы должны даже задавать". Представитель американской администрации добавила, что сама "не поспевает" за Байденом, предложив также "посмотреть на проделанную им работу".

Ранее Жан-Пьер подтвердила намерение Байдена баллотироваться на второй срок на выборах в 2024 году.

Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, является самым пожилым президентом США в истории.

И вообще-то по объему сделанного Байден превосходит всех президентов до него с послевоенного времени. Можно говорить, что многое из сделанного "не то", но поставить весь мир раком не удавалось ни одному президенту до Байдена.

Понятно, что нам это не нравится, это ж нас ставят "а-ля важ"...

Ну так нам следовало бы ставить вопросы собственному президенту, а не американскому.

А он недавно пообщал, что лет через десять мы станем жить получше.

Через 10 лет мне будет за 70, и я не уверен, что я вообще буду как-нибудь жить - статистика продолжительности жизни в России ничего хорошего здесь не обещает.

А наш президент смело строит планы для себя и на 10 лет вперед...

А.Б.