На Петербургском международном экономическом форуме прошла сессия «Информационная борьба: защита национального медийного суверенитета».

Представители медиа, IТ-компаний и власти обсудили меры противодействия кибератакам на российские медийные ресурсы, защиту отечественного цифрового медиапространства.

Все это пусть отрицательный, но опыт, который многому учит, отметил генеральный директор Газпром-Медиа Холдинга Александр Жаров.

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Тот самый Жаров, который не так давно руководил Роскомнадзором.

Это, конечно, какое-то "королевство кривых зеркал". Главные истребители медиапространства в стране говорят о каких-то угрозах ему... Кто как не Роскомнадзор вместе с Генпрокуратурой ограничил дтосмтуп в начале "спецоперации" к тысячам медиа-ресурсов в стране?

А теперь рассуждают о какой-то DDoS-атаке на Rutube, который, строго говоря, к медиа вообще не относится. Это площадка для размещения медиа. Которых уже не осталось.

А.Б.