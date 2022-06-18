Об учреждении государством и другими крупными потребителями некоммерческого партнерства по оптовым закупкам и розничной продаже электроэнергии

Цель: создание оптово-розничного рынка электроэнергии, сбалансированного по интересам его субъектов, при значительном сокращении поборов с потребителей

Причины провала реформы электроэнергетики

Намерения создать свободный конкурентный рынок электроэнергии с целью снижения на нее цен и привлечения инвесторов оказались несостоятельными ввиду ошибочности принципов затеянного. Под свободным рынком следует понимать соглашение продавца и покупателя о купле-продаже продукции на взаимовыгодных для сторон условиях. Однако система электроснабжения является естественной монополией и в ней отсутствует конкуренция. Это объясняется тем, что на рынке электроэнергии предложение не может превышать спроса на нее. При этом электростанции обладают разными эксплуатационными характеристиками, что регламентирует приоритетность их использования в зависимости от мощности и вида используемого топлива. Вместе с тем, электроэнергия – виртуальный товар, который нельзя складировать в промышленных масштабах, она передается почти со скоростью света и должна потребляться практически мгновенно после ее производства. Поэтому владелец избыточной электроэнергии либо должен снизить, если это возможно, на нее цену для создания конкуренции, либо уйти в другой район для сбыта, что весьма проблематично ввиду особенностей Единой энергосистемы страны, включая ограниченность расстояния передачи электроэнергии потребителям, либо закрыть избыточные электростанции.

Учитывая физические свойства электроэнергии, монопольный характер системы электроснабжения и ее структуру, оконечными звеньями которой являются технические средства потребления электроэнергии, непосредственным покупателем электроэнергии должен быть ее потребитель. Поэтому спекулятивные посредники-перепродавцы электроэнергии, именуемые гарантирующими поставщиками, но, как правило, лишенные технических средств ее доставки потребителям, являются паразитирующими элементами.

При создании ЕЭС в основу ее функционирования был положен принцип оптимизации перетоков электроэнергии по критериям минимизации общесистемных затрат. Это позволяло устранять поборы с потребителей и минимизировать конечную стоимость электроэнергии. После реформы критерием оптимизации оказалось достижение максимальной прибыли электроснабжения. Поэтому суммарные поборы с потребителей электроэнергии относительно ее себестоимости превышают валовую прибыль субъектов электроснабжения оценочно в 1,5-1,8 раза.

По сравнению с началом 1990-х электропотребление в стране сократилось почти наполовину. Это позволяет сегодня, причем с большой в перспективе пользой для экономики, осуществить меры, необходимые для восстановления прежних принципов оптимизации работы Единой энергосистемы страны, исходя из критериев минимизации общесистемных затрат. Тем самым можно будет устранить поборы с потребителей и минимизировать стоимость электроэнергии по объективным экономическим критериям. Для этого придется устранить регламентированные Законом «Об электроэнергетике» коррупционные и монополистические операции на рынке электроэнергии. Речь не идет о восстановлении прежнего организационного единства ЕЭС, так как никто в правительстве не согласится выкупить и национализировать электростанции у нынешних собственников и восстановить РАО «ЕЭС России». Но при образовавшейся из-за экономического кризиса громадной избыточности мощностей, генерирующие компании можно заставить рыночными методами следовать в русле ценовых, экономически обоснованных, предложений.

Обоснование создания оптово-розничного рынка электроэнергии

В результате реформы электроэнергетики из холдинга РАО «ЕЭС России» были выделены генерирующие компании, ПАО «Россети» и так называемые гарантирующие поставщики, которым поручены оптовые закупки и сбыт электроэнергии.

На Оптовом рынке электроэнергии и мощности - ОРЭМ действует фактически один оптовый покупатель – АО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» (АТС). Это дочерняя компания НП «Совет рынка», членами которого являются практически одни гарантирующие поставщики. АТС отбирает электростанции примерно в восьми тысячах различных точках системы электроснабжения, и устанавливает в каждой оптовую цену ее продажи, равную цене последнего отобранного поставщика. Это один из способов вымогательства денег у потребителей. Отбирают станции, начиная с самой дешевой электроэнергии. Это провоцирует и регламентирует нарушение антимонопольного законодательства – ценовой сговор.

Электроэнергию оптом закупают в основном «гарантирующие поставщики», которые передают заявки своих клиентов Администратору. Получив деньги от оптовых перекупщиков, гарантирующих поставщиков, АО «АТС» рассчитывается с генерирующими компаниями, оставляя им значительную прибыль, получаемую в результате злоупотребления «АТС» своим монопольным положением на рынке. Гарантирующие поставщики заключают договоры с сетевыми компаниями о передаче электроэнергии розничным потребителям, и «накручивают» свою, дополнительную, прибыль.

Провода сетевых компаний, образно говоря, протянуты от электростанций к каждому потребителю, на концах которых установлены счетчики электроэнергии, и по их показаниям осуществляются расчеты за ее потребление. Спрашивается, для чего и с какой целью между Администратором и сетевыми компаниями, а также между сетевыми компаниями и конечными потребителями действуют многочисленные «гарантирующие поставщики»? Ведь большинство из них ни за что отвечать не может из-за отсутствия у них требуемых технических средств распределения электроэнергии. Целью посредников является вымогательство денег у потребителей. К тому же, «гарантирующие поставщики» нередко находятся за тридевять земель от мест пребывания их клиентов.

Очевидно, что реальными конечными поставщиками электроэнергии являются не спекулятивные посредники, а дочерние компании ПАО «Россети». Это Межрегиональные распределительные сетевые компании - МРСК, обеспечивающие распределение электроэнергии между потребителями, и Федеральная сетевая компания – ФСК, осуществляющая передачу электроэнергии по магистральным высоковольтным сетям и электроснабжение крупных промышленных высоковольтных потребителей непосредственно связанных с электростанциями. Они должны заключать договора об оптовых закупках электроэнергии и ее розничной продаже потребителям. При такой организации из нынешней цепочки субъектов электроснабжения исключаются многочисленные посредники, суммарная добавленная стоимость у которых относительно оптовой стоимости электроэнергии и ее передачи, включающая значительную прибыль, как показал анализ, достигает 40%.

Если для МРСК подзаконными актами нормировать прибыль от сбора оплаты за электроэнергию, допустим, на уровне 5-7% относительно ее стоимости с учетом генерации и передачи по сетям ФСК, то потребители только на этом сэкономят не менее 500 млрд. рублей в год.

При указанном сокращении и перераспределении функций передачи и распределения электроэнергии эти функции можно сконцентрировать в рамках новой управляющей компании. Для ликвидации ценовых сговоров генерирующих компаний, управляющую компанию целесообразно учредить государству, как самому крупному потребителю электроэнергии, совместно с группой крупных промышленных потребителей электроэнергии, заинтересованных в наведении порядка в электроснабжении и устранении поборов. Новая структура условно может именоваться Некоммерческое партнерство оптово-розничного рынка электроэнергии. Его предприятия будут осуществлять передачу и распределение электроэнергии, а также ее оптовые закупки и розничную реализацию потребителям.

Для этого в ведение управляющего НП государство должно будет передать принадлежащее ему ПАО «Россети», а для управления передачей и распределением электроэнергии - нынешнего системного оператора, который будет осуществлять центральное диспетчерское управление, и которому будут подчиняться диспетчерские службы «Россетей». Для оптовых закупок электроэнергии, согласования их передачи в сети, и выполнения всех денежных расчетов с электростанциями, а также с сетевыми компаниями и потребителями в ПАО «Россети» будет создан единый коммерческий оператор. В каждой МРСК должен быть создан региональный коммерческий оператор – подразделение коммерческого оператора ПАО «Россети».

Упорядочение ценообразования и ликвидация поборов с потребителей

Для оптимизации ценообразования путем снижения общесистемных затрат потребуется принципиально изменить порядок и организацию оптовых закупок и розничных продаж электроэнергии, в том числе ликвидировать нынешние поборы с потребителей.

Во-первых, необходимо будет ликвидировать оплату электрической мощности, так как потребляемая во времени мощность однозначно определяется количеством потребляемой электроэнергии. Сейчас продаваемая мощность по стоимости многократно, в 10 и более раз, превышает существующую номинальную мощность всех электростанций страны, что свидетельствуют о поборах. Происходит это вследствие оплаты заявленного максимального значения мощности, независимо от продолжительности потребления этого максимума.

Ликвидация повторной оплаты мощности позволит избавить потребителей от поборов в сумме порядка 300 млрд. рублей в год в ценах 2012 г. Ввиду ежегодного роста инфляции поборы к настоящему времени значительно возросли.

Во-вторых, необходимо от существующего ценообразования «в точках» энергосистемы числом свыше восьми тысяч, что создает большие возможности для коррупции и сговора о ценах, перейти к ценообразованию в «бассейнах», расположенных в границах федеральных округов, которых семь. Они станут окружными оптовыми рынками. Сегодня там передачей электроэнергии управляют Объединенные диспетчерские управления – филиалы «Россетей», а прежде примерно в границах федеральных округов действовали объединенные энергосистемы РАО «ЕЭС России». При этом нужно будет отказаться от установления оптовой цены продаж равной цене последнего отобранного предложения на ОРЭМ, что является монопольным сговором о ценах, и перейти к установлению стоимости электроэнергии в каждом из семи бассейнов – окружных оптовых рынков. Она будет равняться средневзвешенной цене электроэнергии размещенных в них электростанций с учетом ее перетоков из соседних бассейнов.

Переход к средневзвешенным ценам на электроэнергию позволит сократить поборы не менее чем на 200 млрд. рублей в год в ценах 2012 г. Ввиду ежегодного роста инфляции эти поборы к настоящему времени также значительно возросли.

В-третьих, нужно изменить порядок отбора электростанций, продающих электроэнергию, который создает предпосылки для ценового сговора между генерирующими компаниями с участием АО «АТС». Их должны отбирать окружные подразделения коммерческого оператора по месту расположения электростанций в каждом из окружных оптовых рынков, исходя из реальной себестоимости вырабатываемой электроэнергии и дифференцированно нормированной для электростанций прибыли. Цены продаж в каждом бассейне нужно устанавливать не ежечасно, как сейчас, а на более длительный срок, допустим, на квартал. Ведь дневные и квартальные графики нагрузки в каждом из времен года в каждом из регионов страны относительно стабильны. Поэтому ежечасно, как это происходит сейчас, устанавливать цены бессмысленно. К тому же, такой порядок вносит немалую для потребителей путаницу в расчеты с ежечасно меняющейся ценой, увеличивает затраты на их проведение и контроль и тоже создает возможности для коррупционных поборов. При такой организации закупок отпадет надобность в посредниках оптовых закупок - НП «Совет рынка» и АО «АТС».

В-четвертых, следует ликвидировать поборы путем так называемого перекрестного субсидирования. Суть его в том, что населению якобы снижают тарифы на 20% за счет такого же относительного увеличения цены электроэнергии промышленным предприятиям. Эти доли в абсолютном исчислении в промышленности больше, чем у населения. Наценки включены в цену электроэнергии предприятий и тем самым - в стоимость выпускаемой ими продукции. Но промышленная продукция сама по себе никому не нужна, если она не востребована в производстве потребительских товаров, которые оплачивает население. Поэтому за повышение цены электроэнергии промпредприятий расплачивается население. Причем речь идет не о надуманном субсидировании, а о навязанном населению кредитовании, и этот кредит население оплачивает по ставке НДС в размере 20%.

Размеры «перекрестного субсидирования» в 2012 году составили около 400 млрд. рублей, которые в итоге выплатило население страны. Ликвидация такого лжесубсидирования также позволит значительно снизить цену электроэнергии.

Для предлагаемых изменений предварительно понадобится провести инвентаризацию оборудования электростанций и всего сетевого хозяйства, директивно исключив из резервного оборудования, содержание которого сейчас оплачивают потребители, ту его часть, которое полностью или, допустим, на 80% выработало свой ресурс. После этого для каждой электростанции нужно будет экономически обосновано определить себестоимость киловатт-часа, добавив к себестоимости регламентированные подзаконным актом норму прибыли и отчисление на резервирование. Это будет цена для конкретной электростанции, выше которой коммерческий оператор не станет приобретать у нее электроэнергию.

Отбирать электростанции для закупок электроэнергии будет коммерческий оператор (его окружные подразделения), руководствуясь графиками нагрузки и критериями общесистемной оптимизации, в том числе затрат. Ввиду избыточности предложений возникнет тот самый «конкурентный» рынок, который обещали создать «реформаторы», но где электроэнергия будет не дорожать, а дешеветь. Сверхнормативная прибыль будет изыматься в бюджет. Возможно, для повышения эффективности работы электростанций и предприятий-потребителей цены должны быть дневными и ночными.

Если в электроэнергетике нормировать прибыль не выше 10%, что, как показывает многолетняя статистика, обеспечивает воспроизводственные нужды отрасли, то за счет этого можно было бы уменьшить поборы, в частности, за передачу электроэнергии по сетям и магистралям в ценах 2012 года примерно на 300 млрд. рублей.

Важно также добиться целевого использования субъектами рынка инвестиционных средств, которые вместо получения банковских кредитов фактически незаконно собирают с потребителей, а в итоге – с населения страны. Если, допустим, пока нельзя в электроэнергетике обойтись без этих поборов, то в интересах государства и общества необходимо амортизационные отчисления и нормированную инвестиционную компоненту, исключив её из прибыли, переводить в специальный фонд на спецсчет предприятия для целевого использования – только на инвестиции. Срок «лежания» без использования, допустим, половины этих средств надо ограничить годом, и при его превышении уменьшать соответствующие доли в тарифах. Если эти средства не используются, допустим, два года, то они переводятся в Пенсионный фонд при соответствующем снижении упомянутых отчислений.

Некоторые возможности ликвидации поборов с потребителей электроэнергии и их оценочные значения приведены в таблице.

Предлагаемые меры ликвидации ликвидации поборов Ликвидируемая сумма поборов, в год не менее… в ценах 2012 г. 1 Правовое нормирование стоимости услуг за сбор оплаты с потребителей и передача этих функций сетевым компаниям 500 млрд. рублей 2 Ликвидация «перекрестного субсидирования». 400 млрд. рублей 3 Создание единой системы измерений количества производимой, передаваемой и потребляемой электроэнергии, исключающей ее фиктивные приписки и оплату фиктивных объемов 500 – 1000 млрд. рублей 4 Создание оптовых рынков электроэнергии в границах федеральных округов и установление там средневзвешенных цен электроэнергии вместо цены последнего отобранного поставщика 200 млрд. рублей 5 Ликвидация повторной оплаты мощности 300 млрд. рублей Итого, оценочно, не менее 1900 млрд. рублей

Подробный анализ изложен в публикации «Как вымогают деньги у потребителей электроэнергии», «Промышленные ведомости» № 8, 2013 г.

Все упомянутые поборы многократно включены в цену электроэнергии и, значит, в стоимость продукции, изготавливаемой с ее использованием. И вся выпускаемая в стране продукция, то есть выручка (оборот), облагается налогом, ошибочно именуемым в Налоговом кодексе как НДС. К примеру, в 2019 г. оборот организаций страны составил 201,315 трлн. рублей, и по ставке 20% им оценочно начислили для передачи в бюджет 40,263 трлн. рублей. Эту сумму выплатило население страны, приобретая потребительские товары и услуги. Однако в федеральный бюджет поступило лишь 4,481 трлн. рублей или 11% начисленной суммы, что на 35,782 трлн. рублей меньше. Остальные деньги были присвоены субъектами хозяйственной деятельности в качестве узаконенного Налоговым кодексом «теневого дохода».

Ликвидация псевдоНДС позволит прекратить вымогательство примерно 15 трлн. рублей, изымаемых у населения, и увеличить доходы консолидированного бюджета примерно на 20 трлн. рублей. Подробный анализ эффекта от ликвидации налога с выручки приведен в публикации: «Эльвира Набиуллина утверждает, что инфляцию порождает расточительство населения. На самом же деле рост цен обусловлен игнорируемыми властями пороками законодательства». (Промышленные ведомости, №12, декабрь, 2021 г.)

Отмена налога с выручки и увеличение вследствие этого доходов бюджета и населения, позволит также ликвидировать некоторые другие налоги, в частности, отменить налог на добычу полезных ископаемых. При некотором снижении за счет нормирования прибыли прежних цен на минеральное сырье это позволит увеличить прибыль нефтегазовых и горнодобывающих предприятий. Отмена поборов с потребителей электроэнергии с отменой налога с выручки позволит дополнительно сократить цены предприятий электроснабжения.