Минпромторг решил возродить "Победу"

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России планируется возродить автомобильные бренды «Волга» и «Победа».

На вопрос, будут ли выпускать такие автомобили на Горьковском автомобильном заводе в Нижнем Новгороде, Мантуров заявил, что проект может быть реализован на разных площадках.

Горьковский автомобильный завод (ГАЗ), расположенный в Нижним Новгороде (Горький с 1932-го по 1990 год), выпускал ГАЗ-М-20 «Победа» с 1946 по 1958 год, «Волгу» — с 1956 года.

В 2008 году была попытка начать серийный выпуск Volga Siber, но производство свернули из-за низкого спроса.

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А я бы с другого конца подошел. А откуда вообще взялись эти бренды?

Скажем, "Победа" - это прямое следствие победы СССР наш нацистской Германией, откуда и трофейный прототип Opel Kapitän. А первые "Волги" были творческим развитием все той же "Победы".

Но предстоящая неизбежная победа РФ в спецоперации может обогатить наш автопром только "Запорожцем"...

Вот если б нам хотя бы Чехию какую победить, тогда "Шкодой" бы разжились. А так уж и не знаю...

А.Б.