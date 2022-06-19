Водители мусоровозов против незримой руки рынка

8 июня года работники независимого профсоюза РПРиУ (входит в Союз профсоюзов России) на «ЭкоТранс-Н» одержали победу. Приказ работодателя о простое по вине работников был отменён.

Напоминаем, началось всё с того, что 16 апреля 2022 работники приехали на работу в свой гараж на правом берегу и выяснили, что их транспорт, на котором они трудились раньше, им недоступен. Ну, не срослось что-то у работодателя с коммерческим партнёром, предоставляющим транспорт (мусоровозы).

В итоге водителям и грузчикам сказали - в левобережном гараже берите машины и работайте. Отметим, что в левобережном гараже не было душа (необходимого для подобной работы), не было раздевалок, не было места для обслуживания машин (ремонтируй на улице при любой погоде).

Особо отметим, что в левобережном гараже стояли машины гораздо меньшей вместимости, причём, дорога от левобережного гаража до обслуживаемых участков тоже была длиннее.

Рабочий день у водителей резко возрос. Оплатить переработку? Этого работодателю не очень хотелось. И вопрос не только в деньгах. Сами понимаете, что дорабатывать рабочий день продолжительностью 14-15 человек будет в состоянии, которое при управлении тяжёлой техникой, угрожает здоровью и жизни, как самого водителя, так и окружающих. И то, что машины из левобережного гаража не были оснащены фонарями (в количестве необходимом для ночной работы), увеличивало эту угрозу.

Отметим, что теоретики одного из наших государственных божеств - Невидимой Руки Рынка - любят рассказывать, как оная священная конечность наказует олухов и лодырей и наградует достойных.Только вот, увы, в реальности получается малость иначе. Примерно, как в этом случае. Что-то не срослось у менеджмента, а в итоге проблемами обросли работники. Только вот случай вышел не типичный. Безропотно и безвозмездно обрастать проблемами водители мусоровозов и грузчики не пожелали.

После трёх дней каторжной работы работники вернулись в свой правобережный гараж и потребовали обеспечить себя всеми необходимыми условиями и механизмами для бесперебойного выполнения норм выработки по трудовым договорам и должностным инструкциям или сокращения со всеми предусмотренными законом выплатами.

В ответ последовали провокации. В помощь невидимой руке работодатель попытался призвать руку закона, а именно - обратился с жалобой на работников в прокуратуру, ФСБ, и даже ГИТ. Давая интервью прессе, представители работодателя называли работников представителями рейдеров, обвиняли их в саботаже и даже в сепаратизме (ага, потребовал нормальных условий труда – сразу предатель родины!!!!!)

Работникам объясняли, что их сейчас лишат зарплаты, после чего им нечем будет кормить семьи и выплачивать ипотечные кредиты.

Для юридического обоснования данных угроз были составлены акты о простое по вине работников (это несмотря на то, что работники каждый день ходили на работу, проходили медкомиссию и ждали положенную технику). От работников начали требовать объяснительные, начали издаваться приказы о привлечении работников к дисциплинарной ответственности.

Работники навязчивой рекламе не вняли. Они организовали подачу жалоб во все инстанции. Также, при активной поддержке новосибирских коммунистов (КПРФ, РРП) история была предана максимальной огласке.

В результате 22 мая 2022 г. года в правительстве Новосибирской области состоялась встреча вице-губернатора НСО Сергея Николаевича Сёмки с членами местного комитета первичной профсоюзной организации РПРиУ-СПР.

Так порадовали работников своим присутствием министр ЖКХ и энергетики НСО Д.Н.Архипов, министр труда и социального развития НСО Е.В.Бахарева, руководитель регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Экология-Новосибирск» Л.А.Анисимова, гендиректор ООО «ЭкоТранс-Н» Р.В., сотрудники Государственной инспекции труда в НСО. По итогам встречи руководству предприятия было дано задание – разобраться с проблемой.

В итоге 8 июня приказ работодателя о простое по вине работников был отменён.

В ходе переговоров работодателя с профсоюзом было достигнуто соглашение о том, что работники увольняются по соглашению сторон с выплатой 80 тысяч водителям, 60 – грузчикам, плюс компенсации за неотгуляный отпуск, плюс выплата полной зарплаты за два месяца простоя.

В настоящий момент борьбу за выплату компенсации при увольнении ведут уже сотрудники офиса (также оставшиеся в неприятной ситуации из-за коммерческих «успехов» высшего начальства). Ими была подана заявка на митинг, но, как и ранее водителям, в проведении митинга им было отказано по стандартной причине (модная хвороба).

Что тут ещё можно сказать? Людям пришлось два месяца вести борьбу за то, что им положено по закону (оплата простоя по вине работодателя, выплаты 2-х зарплат, положенных при сокращении). А если бы сорганизоваться не удалось, пришлось бы работать в каторжных условиях или увольняться без всяких компенсаций.

Неплохо работает невидимая рука рынка. Может, стоит оторвать эту руку и выкинуть подальше? Допустим, в мусор? Как вы считаете?