В ходе российской специальной военной операции, заявил украинский генерал Владимир Карпенко американскому журналу National Defense.

Потеряны приблизительно 1300 боевых машин пехоты, 400 танков и 700 артиллерийских систем, утверждает генерал, который командует логистикой сухопутных войск.

Первый вопрос – почему не 100 процентов, а только пятьдесят? В начале спецоперации российские официальные лица заявляли о почти полном уничтожении тяжелых вооружений ВСУ с воздуха.

Второй вопрос – а чем тогда воюет армия, потерявшая 50 процентов вооружений?

И тут ответ имеется – по размеру потерь можно судить об обьемах иностранной военной помощи.

А.Б.