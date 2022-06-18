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Московский листок

ВСУ потеряли приблизительно 50 процентов тяжелых вооружений

Опубликовано 18.06.2022 в разделе комментариев 1

украина война всу
ВСУ потеряли приблизительно 50 процентов тяжелых вооружений

В ходе российской специальной военной операции, заявил украинский генерал Владимир Карпенко американскому журналу National Defense.

Потеряны приблизительно 1300 боевых машин пехоты, 400 танков и 700 артиллерийских систем, утверждает генерал, который командует логистикой сухопутных войск.

Первый вопрос – почему не 100 процентов, а только пятьдесят? В начале спецоперации российские официальные лица заявляли о почти полном уничтожении тяжелых вооружений ВСУ с воздуха.

Второй вопрос – а чем тогда воюет армия, потерявшая 50 процентов вооружений?

И тут ответ имеется – по размеру потерь можно судить об обьемах иностранной военной помощи.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Aleko 1 написал 18.06.2022 10:47
У путлеровцев были планы захватить Украину полностью. Они провалились. Цену правда за это пришлось заплатить немалую, но оно того стоит.
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