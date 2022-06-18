Сегодня начинается Калининградская блокада

Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза.

По информации литовской стороны, транзит прекратится с 00:00 18 июня.

Губернатор Алиханов отметил, что под санкции подпадает большой перечень товаров, это от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе строительные материалы, цемент и металлы.

Мы считаем, что это грубейшее нарушение протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских государств, правил свободного транзита, считает Алиханов.

Вообще-то это называется блокадой. Почему надо стесняться и не называть вещи своими именами? Калининградская область – это анклав, и ограничение транзита в нее – это блокада. Наверно, до гибели людей от голода не дойдет, конечно, но аналогия имеется.

А.Б.