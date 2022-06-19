На голодном пайке

Удивительное шествие в конце мая произошло на севере Красноярского края. Около 400 человек в красных спецовках шли по шоссе в сторону поселка Еруда, до него около 12 километров. По ходу дела демонстранты скандировали: «Забастовка! Зарплату не получили!». Часто колонне приходилось сворачивать с шоссе, чтобы дать дорогу машинам. Этот марш забастовку устроили вахтовики – строители с карьера Благодатный, где золотодобычей занимается компания «Полюс». Из-за задержек зарплаты около трех месяцев рабочие остановили работу, потребовали, чтобы их отвезли в вахтовый поселок на служебном транспорте, но начальство наотрез отказалось. И пошли люди пешком.

Компания «Полюс» свои финансовые обязательства перед строительной фирмой-подрядчиком выполняла, но почему-то деньги не дошли до самих работников, затерялись в чьих – то карманах. Картина парада обманутых работников попала в соцсети. Ситуацией сразу заинтересовалась прокуратура, следственные органы. Теперь можно быть уверенным, что демонстранты свои деньги получат.

Если бы все изголодавшие рабочие в нашей стране, которым задерживают зарплату месяцами, стали бы отмечать эту беду такими маршами, было бы перекрыты половина наших дорог. Думаю, что многое бы изменилось тогда и в наших трудовых отношениях.

Вот сейчас работники Уральского компрессорного завода в Екатеринбурге отказались, пока не выдадут зарплату, выходить на работу. Задержки зарплаты начались с января 2022 года. Отказались работать, в марте зарплату выдали. В мае опять оказались на нулях. Прокуратура обязала выплатить долг перед сотрудниками. Но люди так ничего и не получили. Не собрались они на протестные митинг, не оказалось у них объединяющей силы. Разошлись по домам и ждут задержанную зарплату.

А тем временем в Новосибирске мужчина залез на стрелу строительного крана и начал по ней ходить, требуя, чтобы ему выплатили долги за работу. В случае отказа он угрожал покончить жизнь самоубийством.

Видео этого момента попали в сеть, на место происшествия прибыли «Скорая», полиция и спасатели. Мужчину уговаривали спуститься и отправиться за деньгами в офис работодателя, но он не соглашался, решил ждать деньги на стреле крана. В итоге деньги привезли, и мужчина благополучно спустился вниз.

Ещё раньше, в Мурманске нервы сдали у очередного работника, ему также несколько месяцев не выплачивали зарплату, не оплатили больничные, отпускные. Справедливости от руководства предприятия добиться он не смог. Чтобы привлечь внимание к своей проблеме, решил человек стать горящим факелом. Облил себя бензином, приготовил коробок спичек. Тут же прибыли полиция и психолог. Только когда работодатель отдал добрую часть долга, несостоявшийся самоубийца расстался со спичками.

Таких случаев у нас трудно сосчитать. Вот житель Нижневартовска ворвался в кабинет к директору предприятия и потребовал отдать ему задержанную на несколько месяцев зарплату. Заявил, что его семье просто нечего есть. Директор посмеялся над незваным гостем, сказал, что тот пьяный. Попросил закрыть дверь с другой стороны. Работник выругался, ушёл, а вскоре вернулся с бутылкой бензина. Облил себя и держал перед собой зажигалку, видимо, так прощался с жизнью. Срочно прибыли вызванные правоохранители. Спасли человека. Только после этого прокуратура стала разбираться, почему за работу в этой лавочке не платят зарплату.

Много у нас всяких надзорных организаций: прокуратура, следственный комитет, инспекция труда, Роструд. Стоит добавить к этому списку традиционные профсоюзы, входящие в ФНПР, какие «породнились» с чиновниками и превратились в организацию, которая не видит никаких нарушений от работодателя. Кроме того, не пересчитать всяких муниципалитетов, администраций. Что они делают, чем занимаются? Мы только знаем, что все они исправно, без задержек, получают зарплату, и немалую.

Тем временем многие наши соотечественники отданы в заложники недобросовестным работодателям: вкалывают на хозяина, а им месяцами задерживают зарплату. Дома ждут дети, которых требуется кормить, учить, одевать. Требуется платить не только за коммуналку, но часто за ипотеку и кредит. На лекарства также нужны деньги, а их нет. Вот многие и не выдерживают, срываются, идут на отчаянные поступки.

Вокруг многих предприятий кормятся и процветают различные «дочки», мелкие компании и фирмочки, у которых нет производства, цехов, зато есть банковский счёт. Хозяева под разными предлогами уводят в данные тайники деньги из общей кассы. Таким образом, разоряют заводы и фабрики, оставляют работников голодными. У большинства предпринимателей главная забота не о том, чтобы добиваться процветания предприятия, улучшения жизни работников, а о том, чтобы урвать побольше и скрыться.

По закону при просрочке выплат зарплаты более двух месяцев возникает уголовная ответственность работодателя. Тем не менее, у нас чаще всего его за издевательство над людьми пожурят, как набедокурившего школьника, в крайнем случае, оштрафуют на несколько тыс. рублей. Нет ни одного примера, чтобы кого-нибудь за вынужденное и длительное голодание десятков семей посадили в тюрьму. Хотя такая возможность указана в законодательстве.

Наше общество подавлено, разобщено, нет собраний, конференций, запрещают митинги, потеряна возможность найти лидеров, активистов из низовых слоёв общества. Вот и взяли всю законодательную инициативу фигуры знакомые: директора да владельцы различных предприятий стали народными депутатами. Например, познакомился я недавно со списком депутатов в городе Набережные Челны. В списке из 40 «народных избранников» оказались одна учительница и один индивидуальный предприниматель, остальные — директора и другие высокие начальники. Можно заглянуть в любую депутатскую забегаловку — и везде такое же распределение сил.

Таких людей у нас не наказывают, а награждают. Вот, например, на президента компании «Южуралзолото» Константина Струкова золотые звезды сыпятся, как дождь. Он получил в 2019 г. за «достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу» почетную грамоту Президента РФ.

В 2021 году Путин наградил его медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». До этого Строков получил Орден преподобного Сергея Радонежского. И поехало дальше. Медаль Жукова, знак «Шахтерская слава», почетный гражданин города «Пласт», знак отличия « За заслуги перед Челябинской областью», Почетный гражданин Челябинской области. Можно ещё дальше перечислять эти звонкие названия. К тому же Строков уже пять раз избирался депутатом областного собрания. Стал даже вице-спикером регионального парламента.

А ведь ещё в 2012 году Константин Струков подвергся критике от самого Владимира Путина. Правда, сам Путин был тогда не президентом, а после рокировки с Медведевым, председателем Совета Министров. Путин посетил посёлок Роза в Челябинской области. Жизнь рядовых рабочих в хозяйстве Струкова неприятно удивила. Но сейчас президент, очевидно, об этом уже забыл. В связи с постепенным углублением и расширением угольного разреза предприятия Строкова многие дома в поселке Роза оказались в 80-300 метрах от края котлована. Верхние слои почвы постепенно сползали вниз котлована. Многие дома получили серьёзные трещины, разрушались и были признаны аварийными. Но все расходы на переселение жителей были возложены на областные и федеральные власти. В итоге программа переселения людей из опасной зоны провалилась, а потерпевших жителей поселка Розы угольный разрез миллиардера Струкова начал травить ядовитой угольной пылью.

Забастовки в принадлежащих Струкову структурах – обычное дело. Например в Дарасунском руднике в Забайкалье. В 2017 году дошло до того, что 80 горняков отказывались покидать шахту, пока им не заплатят долги. Их погасили только после того, как в ситуацию вмешались постпред президента в СФО Сергей Меняйло и местные власти.

Приходилось герою трудового фронта Струкову скрываться от следователей даже за границей. Дело было возбуждено по фактам мошеннических действий Струкова и других совладельцев ООО «Кузбассполиметалл». Предприятие не развивалось, рабочим месяцами не выплачивали денег. В довершении всего владельцы компании взяли крупный кредит и, как подозревало следствие, могли потратить эти деньги нецелевым образом. Скандал вышел большой. Константин Струков в спешном порядке предпочел выйти из числа акционеров и уехал за границу, где и пребывал пока шум не стих.

В апреле 2017 года произошло обрушение шахты "Центральная", добывающей золото в Пластовском районе. Хозяин шахты Струков здесь почетный гражданин. В результате погибло два человека. Причина - нарушения техники безопасности, экономия на всем. Более того, несчастные случаи, аварии и проблемы сопутствуют "заслуженному шахтеру", а проверки Ростехнадзора каждый год вскрывают сотни нарушений на его шахтах. Ну и что? Главное, это ведь прибыль. А куда олигарх Струков отправляет прибыль? Правильно, в офшоры.

Когда рядом нет начальства, работники шахт становятся откровеннее, но отказываются называть свои имена. Вот как рассказывают о своей трудовой жизни работники Коммунарского рудника, тоже принадлежащего Струкову. Не хочешь работать за такие гроши – до свидания. Например, пишется зарплата 50 тысяч. На шахте столько немногие получают. Могут принести домой всего 15 тысяч. Одно время даже на больничный нельзя было уходить. Но люди боятся и эту работу потерять, другой в округе нет.

Фамилию мою только не надо называть, – просит нас одна жительниц поселка Коммунар, муж которой работает на руднике. – У меня четверо детей, кредиты. Муж работает один, поэтому сейчас одна надежда – работать, работать и работать. Хотя бы эту работу не потерять.

Поселок Коммунар сегодня – это деревянные бараки, которые были построены еще 30-е годы прошлого века. В селе много брошенных домов. Если не удалось устроиться на рудник, то на другую работу рассчитывать здесь почти не приходится. И люди из Коммунара уезжают. В поселке с населением примерно в 2,5 тысячи человек есть средняя школа и участковая больница, где кроме медсестер и нянечек работают два врача – терапевт и стоматолог. Из-за долгов местного сельсовета за электроэнергию суд недавно наложил арест на муниципальную квартиру, где живет главный врач коммунарской больницы.

Главврач Ксения Почеряева говорит, если квартиру заберут, население останется без врача, потому что жилья у меня нет, а предложить другое жилье сельсовет не может.

Глава сельсовета Надежда Гриценко рассказывает, что коммунальные долги в поселке составляют около 70 миллионов рублей. А доходная часть бюджета Коммунара около 8 миллионов. Гриценко говорит, что рудник за последний год отдал в казну поселения 4 миллиона 700 тысяч рублей налогов, остальное – более 170 миллионов – уходит в бюджеты других уровней.

В Государственной думе, во фракции «Единой России», которая правит бал, как и Строков почти все капиталисты-собственники. Закон запрещает депутатам во время их «службы народу» заниматься коммерческой деятельностью, Поэтому они переписали свои фирмы на жён, детей и иных родственников. Так что не стоит ждать от этих сборищ эксплуататоров поблажек для рабочего люда.

Вот так мы и живём по законам, выгодным для работодателей. При задержке выплаты зарплаты на срок более 15 дней каждый может остановить работу. Необходимо только предварительно предупредить работодателя в письменном виде. Эта акция в нашем правовом пространстве не коллективная, а индивидуальная, в ней каждый становится сам себе стачкомом, ради этого ввели в закон даже понятие «самозащита». В этом скрывается как социальный, так и политический смысл этого закона. Человека в его протестных действиях стараются вывести из трудового коллектива, сделать его одиночкой. Эта статья закона имеет не только антипрофсоюзный, но и антиобщественный характер. С одной стороны, власти разглагольствуют о строительстве гражданского общества, с другой — пытаются раздробить общество на мелкие части.

Свободные профсоюзы давно уже просят восстановить права профсоюзов на прямое обращение в судебные органы в интересах своих членов. Сейчас профсоюзы в этом отношении ограничены, они не имеют права проявлять инициативу. К примеру, не платят зарплату сотне работников, каждый пострадавший вынужден защищать себя сам, нести своё исковое заявление в суд. С ним должны разбираться отдельно, тратить время, заслушивать свидетелей, истцов, ответчиков, каждому выписывать решение. Хватит ли для победы в суде у простого рабочего сил и знаний? Проблема общая, одна. А её стараются разделить на сто равных частей, чтобы сбить накал пролетарского протеста, подальше отодвинуть профсоюзы от решения вопроса по существу. Но разве наше братство работодателей, объединённое в депутатские корпуса, может допустить изменения наших законов о труде. Им нужны рабы, послушные, молчаливые. У нас за долги по зарплате может отвечать максимум генеральный директор, который является наёмным работником. Да и то не своими деньгами. Пришли разбираться из органов, а директор уже уволился. Ищи-свищи. Да и за потери, переживания работник может добиться лишь копеечной компенсации.

В Европе крайне активно ведут себя профсоюзы, там производство может остановиться, когда рабочие требуют повышения зарплаты. Что бы было, если бы имели место задержки в оплате труда, вообще трудно представить. У нас же деятельность ФНПР, основных, официальных профсоюзов, больше напоминает весьма вялую имитацию защиты прав трудящихся. На деле эти карманные профсоюзы больше отстаивают интересы директорского корпуса, на «прикорме» у которого и находятся. При этом ни Минтруд, ни Роструд, тем более местные депутаты, в ситуацию с профсоюзами не вмешиваются. То есть работодатель почти не несёт ни уголовных, ни финансовых рисков. Небольшой штраф, почти как за бесплатный проезд в автобусе, — и всё. Поэтому в момент наступления малейших финансовых трудностей и частные, и государственные учреждения, прежде всего задерживают зарплату. Кстати, в США это называют кражей. Невыплата зарплаты там — это уже банкротство. В таком случае работникам полагается выплата компенсации в размере трёхкратной месячной зарплаты.

Заработную плату в развитых странах не задерживают! Работодатели знают, что это будет стоить им очень дорого. Во-первых, суды взыщут не только сумму долга, но и моральный ущерб, утраченную выгоду для работника, а это — серьёзные деньги. Во-вторых, на Западе ответственность по долгам предприятия несёт не как у нас наёмный работник, директор, а владелец предприятия. Не заплатил рабочим? Значит, будут арестованы твои счета, проданы дома и яхты и вырученные деньги пойдут на зарплаты.

Тысячи, если не миллионы наших работников попадают в тяжёлые ситуации в связи с задержкой зарплаты, ставшей у нас обычным делом. Приходится брать кредиты, чтобы купить продукты и заплатить за коммуналку. Такая ситуация с долгами по зарплате очень выгодна банковской системе. Опять же пополняется карман богатого за счёт нищего рабочего.