О мемах и культуре вырождения

Тема на выходные, хотя и сложная.

Если вы посещаете интернет, то могли обратить внимание, что не тексты – не статьи, а афоризмы стали чрезвычайно популярны. Почему? Меня это заинтересовало, и я решил поразмышлять на эту тему.

Начну с того, а что это такое –афоризм, - и зачем он?

В ходе прогресса и с тех пор, как человечество развилось научно и технологически до возможности кормить не только работников, но и болтунов, в эту отрасль человеческой деятельности – «болтуны» - полезло огромное количество людей, не способных ни руками, ни умом прокормить себя полезной для человечества деятельностью. Но для получения доходов, болтовня должна быть не просто звуками, издаваемые ртом, а быть или забавной – развлекающей всех, либо умной – развлекающей тех, кто считает себя умными. Последний вид болтовни особенно ценился у дураков, поскольку, повторяя такую «умную» болтовню, дурак как бы тоже переходил в категорию умных.

Обычно болтовня тех, кто зарабатывает на жизнь болтовнёй, обильна, но всегда ценились короткие тексты, - некие мысли, показывающие явления жизни с той стороны, с которые не все люди на эти явления сморят. Те люди, кто мог такие мысли сформулировать, - кто умел взглянуть на явления, недоступные обычным людям, - ценились и считались умными, их мысли повторяли, и за счёт повторения массами такие мысли получили название «афоризмы». Не важно – умные это люди повторяют или тупая масса – оаз повторяют, значит афоризм.

Однако со временем умными людьми начали считаться и те, кого разрекламировали как умного, к примеру, раз избрали такого-то в Академию наук, то он умный, раз иного наградили премией, то он умный, кривляния третьего сняли во многих фильмах, значит и он умный. И теперь эти разрекламированные болтуны как бы получили обязанность делиться своим умом с обществом и, следовательно, изрекать и афоризмы. В результате информационное пространство мира, под видом неких умных мыслей заполнилось тоннами тупой болтовни. Но короткой!

По своей сути эти «умные мысли», эти афоризмы являются информационным мусором, заполняющим и так небогатые мыслительные возможности человеческих масс, но всё короткое – тесты, «видосики» - сегодня чрезвычайно востребовано глупеющим населением. А поскольку, повторю, то, что с той или иной целью повторяется массами, является афоризмом, то сегодня чрезвычайно востребованы и афоризмы.

Мало этого, не только болтливые дураки, но и реально умные и деятельные люди, пытающиеся дополнить свою славу изречением афоризмов, порою порют очевидные глупости, которую дураки немедленно и восторженно разносят по миру.

Я, к примеру, очень уважаю за ум, упорство в достижении цели и за остроумие У. Черчилля, но ведь и он, достигший во многих областях практической деятельности выдающихся успехов, начал ещё и сочинять афоризмы, и в результате наговорил, помимо реально умных мыслей, кучу глупостей. К примеру, вот обязательно повторяемый дураками афоризм Черчилля: «Глуп тот человек, который никогда не меняет своего мнения».

Но ведь вот это мнение самого Черчилля невозможно изменить без потери его смысла, не так ли? Черчилль и себя считал дураком? А как быть с тупыми, которые всю жизнь меняют своё старое мнение на новое - на тот момент господствующее мнение? Как быть с марксистско-ленинским философами, поменявшими в 1991 году своё мнение на противоположное, как быть с и «верными членами КПСС», которые сегодня единственно, что могут поставить себе в заслугу, так это то, что они родились в стране, которую сами предали, поменяв своё мнение.

И если перебрать то, что успел изречь Черчилль, то в «творческом наследии» афоризмов даже у практика Черчилля полно вот такой глупости.

А что уж говорить об афоризмах профессиональных болтунов? Вот, к примеру, французский философ, писатель, драматург и эссеист, педагог, лауреат Нобелевской премии по литературе 1964 года, Жан-Поль Сартр, тоже вымучивал доказательства своего ума афоризмами. К примеру, его наследие в этой области открывается мыслью: «Молчание есть аутентичная форма слова, молчит лишь тот, кто способен что-то сказать». Серьёзно? За что же тогда тупым ученикам двойки ставят? Или: «Чем больше сражений я проиграю, тем верней выиграю войну». Зачем проигрывать сражения, чтобы выиграть войну? А если все сражения выиграешь, войну проиграешь? Ну или просто бла-бла-бла: «В тот день, когда женщина сможет любить благодаря своей силе, а не благодаря слабости, когда она будет любить не для того, чтобы бежать от себя, а для того, чтобы себя утвердить, - в тот день любовь станет для неё, как и для мужчины, не смертельной опасностью, а источником жизни». Вот что в этой мысли, кроме поноса слов, чтобы показать, какой ты умный?

Ну и пара слов об отечественных гениях, чья болтовня претендует быть афоризмом – как же без них?

Скажем, артист Нагиев разродился тонкой мыслью, тут же подхваченной дебилами интернета: «Любовь – это когда ты трезвый и пьяный звонишь одной и той же женщине». Вообще-то, из этой мысли следует, что Нагиев много трахался, но ему не повезло – он, бедный, никогда не любил. Может именно потому не любил, что много трахался? Ну, вот что значит – «звонить женщине»? Чтобы любить надо звонить, и всё? Ну, так это вроде как блондинку спрашивают, видела ли она глаза мужа во время минета, и та отвечает, что было дело – она делала минет, а тут муж заходит.

Ведь любовь – это не тогда, когда ты перебираешь женские имена, кому бы позвонить, а когда ты не хочешь расставаться с этой женщиной, и у тебя и мыслей нет о других.

Но с артиста, понятное дело, взятки гладки – с него ничего кроме болтовни о любви и не ждут. А вот некий С. Белковский изрекает для желающего поумнеть человечества: «Индикатором ускоренного старения человека всегда выступает ситуация, когда у него главное в прошлом. Если человек всё время говорит о прошлом, когда у него главные успехи в прошлом, достижения в прошлом, когда прошлое прекрасно, а в будущее он даже не состоянии заглянуть, поскольку оно его ужасает, значит он идёт не только путём ускоренного старения, но и к финальной точке». Можете проверить глупость этого афоризма изменением его смысла на противоположный, скажем: «Индикатором ускоренного старения человека всегда выступает ситуация, когда у него главное всё еще в будущем. Если человек всё время говорит о будущем, когда у него главные успехи будут потом когда-нибудь, и все достижения будут в будущем, когда его прошлое настолько ужасно, что от него тошнит всех, и своё прошлое даже он сам предпочитает никогда не вспоминать, поскольку оно и его самого ужасает, значит он идёт не только путём ускоренного старения, но и к финальной точке». Ну и какая мысль точнее?

А за этими «великими мудрецами», всяк дурак строчит и помещает в рамочку свой афоризм, типа «Выросла – это когда мороженное капает на грудь, а не тапки», - или: «Выдуманного обратно не выдумаешь», - и тысячи кретинов старательно это повторяют.

И вот эти глупости от своего бездумного повторения дуракам, старающимися казаться умными, становятся афоризмами, а в интернете становятся мемами.

Но что это – «мемы»? Формально: «Мем (англ. Meme [miːm]) — единица значимой для культуры информации».

Это понятие – мем - является «новоделом», ранее в нём не было ни малейшей необходимости, посему попробуем в это понятие вникнуть.

Мем - это не просто информация, которая, как говорится, и в Африке информация. Это информация имеет значение, имеет смысл только в определённой области – в области культуры. Соответственно, придётся вникнуть в то, что такое культура, но если вы попробуете это сделать с помощью справочников, то наткнётесь на такое: «Культу́ра (от лат. Cultura — возделывание, позднее — воспитание, образование, развитие, почитание) — понятие, имеющее огромное количество значений в различных областях человеческой жизнедеятельности. Культура является предметом изучения философии, культурологии, истории, искусствознания, лингвистики (этнолингвистики), политологии, этнологии, психологии, экономики, педагогики и др». Но это только начало статьи о культуре, а далее будет ещё много страниц вот такого бло-бла-бла обо всём и ни о чём. То есть «культура» - это поляна для кормления болтунов, которых надо считать умными.

Дебилизм этого определения «культуры» дошёл до ситуации, когда у нас в России «работниками культуры» называют не тех, кого называли римляне, – не работников сельского хозяйства, а артистов, певцов, танцоров и прочих клоунов-затейников. Получается, чем больше у народа дрыгающих ногами певунов и юмористов, тем это более высокой культуры народ. Скажем, где-то в Африке народ пожрал и пляшет – значит это страна высочайшей культуры.

Поэтому я предлагаю и не пытаться читать этот словесный понос из справочника, а понять то, что труженики пытались вложить в это понятие изначально: «Культура – это способность использовать максимальное количество знаний, накопленных человечеством». Это моё определение, но вдумайтесь в его смысл – чем человек умнее, тем культурнее. Есть возражения?

В своё время максимальное количество знаний могли использовать в своей и для своей жизни люди белой расы, «западного», европейского типа. И поэтому они считались людьми высочайшей общей культуры. Сейчас культура белой расы падает до такой степени, что эта раса просто вырождается на глазах. Вот к примеру подборка заголовков газет на эту тему, которой газета «Гардиан» предпослала заголовок «Последние дни белого мира»: «Перепись 2016: Австралия становится больше азиатской, чем белой»; «Канада будет больше коричневой в 2036»; «В 2080 итальянцы будут меньшинством в собственной стране»; «В США белые будут меньшинством к 2045»; «Ирландцы станут белым меньшинством к 2050»… https://www.yaplakal.com/forum2/topic2453762.html

Риторический вопрос – а будут ли вырождаться люди высокой культуры, люди, способные пользоваться ДЛЯ СВОЕЙ ЖИЗНИ знаниями, накопленными человечеством? Это же абсурд! Вырождаться должны расы низкой культуры, не способные использовать знания для продолжения своего существования. Как иначе?? И белая раса сначала глупеет, а уж потом деградирует и дегенерирует.

А можно ли увидеть эту неспособность белой расы пользоваться знаниями? Можно! Это хорошо видно по неспособности воспринимать никакие мало-мальски сложные знания. Эти знания нуждаются в обосновании, посему изложены в достаточно длинных текстах, и сегодня народ эти тексты читать не способен. Не способен, читая очередной абзац, помнить, что написано в предыдущем абзаце и связать их информацию вместе. Романы и длинные повести не способен осилить. Тиражи книг упали до крайних пределов – не то, что книги, сегодня и статьи, мало-мальски подробные этой, читают единицы. Умственные способности нынешних людей воспринимают только что-то очень короткое, предельно короткое – картинку, ролик на 2 минуты, афоризм.

И вот для такого уровня культуры – культуры умственной деградации дегенерирующего населения, – мемы и являются единицей информации. Понятно? Не вообще для культуры, как способности использовать знания, а для дна культуры, на которое опустилось общество.

Причём, я не против мемов – я сам их использую, чтобы усилить текст, да и как будешь протестовать против следствия, а не против причины?

Но, что в итоге?

А в итоге ясно видится такая причинно-следственная связь:

- мемы – следствие выродившейся культуры периода дегенерации (вырождения) народа;

- эта дегенерация – следствие падения способности использовать народом знания, накопленные человечеством - следствие падение общей культуры;

- падение культуры явилось следствием дефекта образования, когда вместо использования знаний, учат запоминанию болтовни об этих знаниях.

Вот, собственно, к чему привели размышления по факту слишком часто попадающихся афоризмов.